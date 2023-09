Chaque enfant est important – Journée du chandail orange et Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Le 30 septembre prochain aura lieu la Journée du chandail orange ainsi que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation​​. Dans le cadre de cette journée, et en solidarité avec tous les élèves autochtones et leur famille ainsi qu’aux survivantes et survivants des écoles résidentielles, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) invite les élèves et les membres du personnel à revêtir un chandail orange.

Le chandail orange représente tout ce que les enfants des pensionnats autochtones ainsi que leur communauté ont perdu et les défis auxquels ils sont encore confrontés aujourd’hui. Cette journée se veut une occasion pour les peuples autochtones, les gouvernements, les écoles et les communautés de se rassembler dans un esprit de réconciliation et de vérité pour les générations à venir.

” Le CSDCEO s’est toujours engagé à développer une culture où tous les élèves se sentent compris, valorisés et respectés. En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous affirmons notre engagement et démontrons notre désir à contribuer à la réconciliation et à veiller au bien-être des enfants, puisque chaque enfant est important! “, de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

