Importance des centres de santé communautaires

Les preuves montrent que les centres de santé communautaire (CSC), comme le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) et le Centre de santé communautaire Seaway Valley (SVCHC), permettent de maintenir les gens en meilleure santé et hors des salles d’urgence, et d’aider le système à économiser des ressources.

Alors que les leaders de la santé en Ontario et ailleurs au Canada continuent de faire face à des difficultés relatives au système de santé, les preuves s’accumulent et montrent que l’accès à des soins de santé primaires complets et à des services de promotion de la santé est l’un des éléments les plus importants pour la transformation de notre système de santé en vue d’en assurer la durabilité.

Les centres de santé communautaire, introduits pour la première fois en Ontario dans les années 1960, offrent un accès à des soins de santé primaires complets aux personnes qui rencontrent des obstacles dans toutes les régions de la province, que ce soit en milieu urbain, suburbain, rural ou nordique. Les CSC y parviennent en fournissant directement des services tels que des soins primaires prodigués par du personnel infirmier praticien et des médecins salariés.

La prestation de soins complets passe par toute une équipe, notamment des diététistes, des travailleurs sociaux, des podologues, des physiothérapeutes, des professionnels de la santé mentale, des pairs aidants, et des navigateurs du système de santé. La promotion de la santé, le développement communautaire et d’autres services de soutien social et communautaire se font dans de nombreuses communautés de l’Ontario grâce à ce modèle intégré de santé et de bien-être. Ce modèle permet aux personnes d’être prises en charge par une équipe, plutôt que de devoir s’y retrouver seules dans des démarches d’aiguillage parfois complexes et dans la planification de la continuité de leurs soins. Les CSC ouvrent également leurs portes à la communauté et proposent des services et des programmes aux personnes qui ne reçoivent pas directement leurs soins médicaux des CSC.

Pendant longtemps, les CSC sont passés inaperçus dans le système de santé ontarien, suscitant des questions persistantes sur leurs coûts, leurs avantages et leur durabilité. Maintenant, les preuves sont faites, et elles ne cessent de montrer que les CSC élargissent l’accès aux programmes et aux services, servent mieux les personnes marginalisées en améliorant les résultats en santé et en réduisant l’utilisation des services d’urgence, et permettent au système de santé d’économiser des ressources. Ils apportent également une aide à d’autres fournisseurs de soins de santé et de services sociaux pour mieux servir les personnes tout au long du continuum de soins.

« Notre objectif est d’offrir une expérience intégrée, efficace et plus équitable du système de santé à toutes les personnes que nous servons », a déclaré François Bazinet, président du conseil d’administration du CSCE. « Pour répondre aux besoins de santé et de bien-être des personnes les plus marginalisées de notre communauté, nous devons être un pilier des soins de santé primaires, de la santé mentale, de la prévention et du développement communautaire dans l’Est de l’Ontario ; mais aussi, et surtout, dans la vie de chacune de ces personnes. Nous pouvons y parvenir en écoutant attentivement notre communauté. En ce qui concerne notre système de santé actuel, les gens ont besoin d’un pilier solide sur lequel ils peuvent compter, autant dans leur propre vie que lorsque nous faisons face à une crise ensemble. »

« C’est le rôle que nous jouons. Et c’est pourquoi nous sollicitons le soutien de notre communauté et de nos dirigeants gouvernementaux pour un financement adéquat et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des gens ici à l’avenir. »