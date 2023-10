Improtéine et le CSDCEO lancent les capsules « L’IMPRO DE 1 à Z »

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), le groupe d’humour et d’improvisation franco-ontarien Improtéine et l’ensemble des conseils scolaires franco-ontariens ont uni leurs efforts pour offrir aux écoles 10 capsules vidéos vouées à l’improvisation : L’IMPRO DE 1 à Z ! Cette série de capsules éducatives débordantes d’humour est disponible pour toutes et tous via YouTube.

L’IMPRO DE 1 À Z est un outil conçu autant pour les enseignantes et enseignants qui font vivre le match d’impro dans leur salle de classe que pour les jeunes leaders et responsables qui organisent une ligue d’improvisation dans leur école. Chacune des capsules est consacrée à une dimension précise de l’improvisation, allant de l’importance de l’histoire jusqu’aux nombreuses catégories, et de la création de personnages jusqu’aux punitions. Cette série met en vedette les jeunes étoiles des sept écoles secondaires de la Ligue d’Improvisation du CSDCEO, coordonnée par l’animateur culturel Félix Saint-Denis, initiateur de ce grand projet provincial. Ce dernier bénéficie de l’appui financier des fonds d’animation culturelle du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

« Imaginées en début de pandémie en mars 2020, les capsules L’IMPRO DE 1 À Z voient enfin le jour pour répondre à un immense besoin éducatif et culturel. On attendait depuis longtemps ces vidéos qui font la promotion de la communication orale dans un contexte informel. Improtéine, ainsi que notre ligue d’impro au CSDCEO, ont créé ensemble un véritable bijou. Nous tenons à remercier le réseau provincial d’animation culturelle pour l’appui, le Collège La Cité qui a ouvert les portes du Studio de l’Excentricité pour la captation des matchs ainsi que d’autres précieux collaborateurs. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

