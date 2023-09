Plantation communautaire organisée par la CNS à North Dundas

Grâce au soutien des Journées des arbres TD, des dizaines de bénévoles se sont réunis le dimanche 17 septembre pour aider la Conservation de la Nation Sud (CNS) à planter 280 arbres au parc Oak Valley Pioneer, dans le canton de North Dundas.

La rivière Nation Sud à Oak Valley connaît une érosion importante et un affaissement des berges en raison d’activités antérieures de redressement de la rivière, de l’augmentation de la vitesse de l’eau et de la perte de couverture forestière. Par conséquent, la rive entre Cass Bridge et Oak Valley doit être remise en état afin de réduire l’érosion et la sédimentation et d’améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité.

La CNS, avec le soutien des bénévoles du parc Oak Valley Pioneer, a obtenu un financement total de 196 200 $ de la part de partenaires fédéraux, industriels et locaux pour soutenir le projet de restauration des berges d’Oak Valley.

Au printemps dernier, des études sur la rivière ont été réalisées pour concevoir des améliorations du contrôle de l’érosion qui intégreront les infrastructures naturelles afin d’améliorer la résilience des berges. Les travaux de stabilisation débuteront cet automne et se poursuivront au printemps 2024.

« C’est excellent de pouvoir donner le coup d’envoi du projet de restauration d’Oak Valley durant les Journées des arbres TD. Les arbres et les arbustes que nous plantons aideront à réparer les berges érodées de cette section de la rivière », a déclaré Brent Harbers, biologiste du bassin versant de la CNS. « Le soutien de partenaires communautaires comme les Amis de l’environnement TD nous aide à protéger et à améliorer l’environnement local », a-t-il ajouté.

Des arbres et des arbustes indigènes, notamment des variétés de cornouiller, de saule, de sumac et d’amélanchier, ont été plantés le long de la berge afin d’élargir la zone tampon riveraine existante, de réduire l’érosion, d’accroître la biodiversité et d’augmenter le couvert forestier local.

Chaque année, la CNS ajoute des milliers d’arbres au paysage local en travaillant avec ses municipalités partenaires, les propriétaires fonciers et les partenaires communautaires. Cette année, la CNS a planté 196 910 arbres et aura planté son 4 millionième arbre depuis 1990.

L’initiative des Journées de l’arbre TD vise à planter un million d’arbres au Canada d’ici 2030 en collaboration avec les municipalités, les offices de protection de la nature et les Premières nations.

« Nous devons remercier le personnel de la Banque TD et les bénévoles de la collectivité d’être présents aujourd’hui pour nous aider à planter ces arbustes et arbres », a souligné M. Harbers. « Ce parc a été créé par des bénévoles et continue d’être entretenu par la CNS, les bénévoles d’Oak Valley et les partenariats communautaires. »