Pop in This Weekend!

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL SENIOR CITIZENS’ BRIDGE CLUB (age 50+) invites you to play Duplicate Bridge on Monday and Friday afternoons. 12:30 pm at the Benson Center. ACBL sanctioned Club. Info: Lorna at 613-931-1283.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB 506 Pitt St offers guitar lessons, jamming sessions, chair yoga, fitness classes, bid euchre, canasta, crafts, quilting, choir, darts and more. Call 932-4969 for times and more information.

SEAWAY FIBROMYALGIA GROUP. Aqua Fitness Group @ Cornwall Aquatic Center every Tuesdays & Friday’s from 12 pm – 1Pm. Info: Judy 613-330-0588; Leona 613-931-2874; Denise 613-938-3615; Theresa 613-662-8713

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

LE CORNWALL SENIOR CITIZENS’ BRIDGE CLUB (50 ans et plus) vous invite à jouer au bridge en duplicate les lundis et vendredis après-midi. 12h30 au Benson Center. Club sanctionné par l’ACBL. Info : Lorna au 613-931-1283.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB – Aimeriez-vous apprendre à jouer de la guitare acoustique ? Apprenez les accords de base de la guitare et une nouvelle chanson à chaque cours. Les cours ont lieu au Club 506 Pitt St. Info : Paulette 613-933-7474.