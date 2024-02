Foire engagement-jeunesse – Invitation aux exposants

L’objectif d’une Foire engagement jeunesse est d’établir une plateforme qui renforce et enrichit la vie des jeunes. Cet événement vise à favoriser le bien-être physique en encourageant la participation à des activités sportives et récréatives, tout en encourageant l’engagement et le bénévolat, en inculquant un sens de la responsabilité sociale. En offrant diverses possibilités de développement des compétences et d’exploration des intérêts, la foire cherche à inspirer le leadership, à célébrer la diversité, à développer le sens de la responsabilité sociale et à créer un sentiment d’appartenance chez les jeunes.

Cependant, les familles et les jeunes se demandent souvent ce qui est à leur disposition. Cet événement est l’occasion de présenter votre club local, votre équipe sportive, votre groupe artistique, vos organisations à but non lucratif, vos possibilités de bénévolat et vos entreprises. C’est le moment idéal de montrer ce que vous pouvez offrir aux jeunes de la région et de les inciter à participer et à s’engager pendant les mois de printemps et d’été.

Notre premier événement aura lieu le mercredi 10 avril de 16 h 00 à 21 h 00 au Complexe civique de Cornwall dans les Salons A, B et C. Si vous êtes intéressé à exposer, veuillez remplir le formulaire d’inscription ici : https://form.jotform.com/231805465770055. En tant qu’exposant, vous disposerez de deux chaises et d’une table de six pieds. L’électricité sera fournie selon le principe du premier arrivé, premier servi. Si vous avez besoin d’électricité, veuillez l’indiquer dans le formulaire d’inscription.

Cet événement sera gratuit pour la communauté. Il s’agira d’un moyen efficace de promouvoir les entreprises ou programmes locaux tout en encourageant la participation de la communauté, renforçant ainsi le noyau de Cornwall, SDG et Akwesasne.

La Foire engagement jeunesse est rendue possible grâce au Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires de la Ville de Cornwall, octroyé par Sécurité publique Canada.

Toute question peut être adressée à Angela Bero à l’adresse bero@cornwallchamber.com ou à Carilyne Hébert à chebert@sdccornwall.ca