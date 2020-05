Joy dans la communauté

May 15, 2020 at 13 h 39 min

CORNWALL (Ontario) – Le Service de police de Cornwall (SPC) compte un nouveau membre à fourrure parmi ses employés. Joy est une femelle chocolat-Labrador / bernois âgée de cinq ans et un chien accrédité par National Service Dogs.

La SPC a trouvé Joy grâce à un partenariat entre eux, Victim Services of SDG & A et Koala Place. Joy a suivi une formation approfondie pour fournir un soutien physique, social et émotionnel à ceux avec qui elle interagit, en particulier ceux qui ont subi un stress ou un traumatisme.

Danielle Lauzon, gestionnaire des expositions / quartier-maître et quartier-maître du CPS, est le gestionnaire de Joy depuis 2019 et prépare Joy pour les interactions avec les enfants, les victimes ou les témoins qui peuvent avoir subi un traumatisme.

«Joy est utilisée pour apporter un sentiment de calme et de réconfort aux victimes ou aux témoins d’actes criminels», a déclaré Lauzon. «Elle aide à atténuer une partie de l’inconfort dû à parler à un agent de police d’une circonstance traumatisante ou malheureuse.»

Pour célébrer Joy et son travail, la SCP met les enfants de la région au défi d’expliquer comment ils répandraient la joie dans la communauté.

«Ils peuvent soumettre leur idée sous forme de photo, vidéo, poème, etc. et la soumettre sur notre site Internet. Les participants peuvent également publier leurs entrées sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le hashtag #CPSJoy. La date limite pour les soumissions est le mercredi 20 mai 2020 à 23 h 59 HNE », lit-on dans une déclaration de la SCP.

Les candidatures seront jugées par le chef de la SCP, Danny Aikman, et le chef adjoint Shawna Spowart.

Les critères d’inscription sont les suivants:

– Les participants doivent être âgés de 12 ans ou moins et avoir la permission de leurs parents ou tuteurs légaux

– Une seule inscription par enfant sera éligible

– Les candidats doivent être résidents de Cornwall, ON

– Toutes les soumissions doivent être reçues au plus tard le 20 mai 2020 à 23 h 59 HNE