La Conservation de la Nation Sud embellit les routes des comtés

SDG, Ontario – Avec le soutien des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (SDG), la Conservation de la Nation Sud (CNS) a planté plus de 400 arbres et arbustes indigènes le long des routes des Comtés de North Dundas et de North Stormont le mois dernier.

La CNS assure le programme de plantation d’arbres en bordure de route pour le compte des comtés de SDG et est chargée de commander le stock, de planter, d’entretenir, de réapprovisionner et de surveiller les sites de plantation jusqu’à ce que les arbres puissent pousser par eux-mêmes. De nouveaux emplacements sont sélectionnés chaque année par le personnel de la CNS et des comtés.

Selon Cheyene Brunet, technicienne en foresterie à la CNS, les arbres plantés le long des routes des comtés offrent plusieurs avantages : « Ils absorbent et filtrent les eaux de ruissellement en bordure de route, servent de brise-vent naturels et de barrières à neige, fournissent un habitat et de la nourriture à la faune et aux pollinisateurs, et réduisent la pollution sonore. » explique-t-elle.

La plantation d’arbres en bordure de route dans l’Est de l’Ontario n’est qu’une des nombreuses façons dont la CNS travaille avec ses partenaires municipaux pour améliorer le couvert forestier local.

Depuis 2010, des milliers d’arbres ont été plantés sur 37 sites de SDG dans le cadre du programme de partenariat.

En 2019, la CNS a entrepris un projet pilote de plantation d’arbres en bordure de route en partenariat avec les Comtés unis de Prescott et Russell, qui a permis de planter plus de 250 arbres en pot le long de l’autoroute 17 à l’ouest de Hawkesbury.

La CNS travaille également avec les propriétaires locaux en leur offrant une variété de subventions pour des projets de plantation sur des terrains inoccupés, des champs agricoles et le long des cours d’eau. Des ventes de conifères et d’arbres à feuilles caduques sont également effectuées en vente libre pour les petites commandes et sont proposées tout au long de l’année.

Les propriétaires fonciers qui souhaitent planter des arbres l’année prochaine sont invités à contacter l’Office de protection de la nature cet été pour plus d’informations et peuvent planifier une visite gratuite de leur terrain.

Au total, la CNS a planté plus de 3,4 millions d’arbres sur son territoire de 4 446 km² dans l’Est de l’Ontario depuis 1990, et plus de 140 000 jusqu’à présent cette année.

Pour plus d’informations sur les programmes et services de plantation d’arbres de la CNS, consultez le site www.nation.on.ca/land/forestry-services/tree-planting-services.