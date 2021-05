Finales de la 7e édition du Concours LOL-Mort de rire Desjardins organisées par l’ACFO SDG

May 28, 2021 at 16 h 02 min

CORNWALL, Ontario – Trois fois plus de jeunes que la première édition, soit 851, ont participé à la 7e édition du Concours LOL-Mort de rire Desjardins et les finalistes rêvaient aux Finales. Contre vent et marée, l’ACFO SDG a retroussé ses manches et mobilisé des partenaires afin que les Finales virtuelles soient présentées par TFO, malgré la pandémie ! Présentement, les finalistes sont accompagnés par des coachs professionnels afin de finaliser leur meilleur numéro d’humour.

Dates: 21 juin, 22 juin, et 23 juin, à 12h30: Finale junior, 7e et 8e et Finale provinciale, 9e à la 12e

Aussi 23 juin 2021, à 19h: Soirée célébration, dévoilement des gagnantes et gagnants de la 7e édition du Concours LOL MDR Desjardins et remise des prix

« Grâce à l’appui entre autres de plusieurs partenaires, Desjardins, la Fondation canadienne dialogue des cultures, la Fondation Trillium de l’Ontario, le Gouvernement du Canada, TFO et plusieurs autres, nous pourrons diffuser les Finales lors de 3 émissions virtuelles. Merci chers partenaires ! » – Mme Dianne Poirier, Présidente de l’ACFO SDG.

« Nous devions compléter cette étape cruciale du Concours LOL-Mort de rire Desjardins en bouclant la boucle avec des Finales hautes en couleur. Lors de la Soirée célébration, venez découvrir les gagnant.e.s de la Finale junior et de la Finale provinciale. De plus, quatre autres humoristes seront aussi sélectionnés pour les 2e, 3e, 4e et 5e places et tous ces jeunes feront partie de la Troupe LOL 2022. Pour cette édition, l’ACFO SDG remettra aussi son prix Coup de cœur et le prix du partenaire exemplaire » – Mme Céline Baillargeon-Tardif, Directrice générale de l’ACFO SDG et gestionnaire du Concours.

« TFO est extrêmement fier d’être présentateur des finales du Concours LOL – Mort de rire Desjardins 2021 ! TFO attache une grande importance à la jeunesse, mais aussi à l’humour et c’est donc tout naturellement que nous sommes un fidèle partenaire du concours depuis ses débuts. C’est une manière pour nous de participer à donner une voix à la relève artistique et culturelle francophone en Ontario et d’engager les jeunes par l’humour en les encourageant à suivre leurs rêves et leurs ambitions ! » – Claude Sauvé, Directeur principal Contenus, Groupe Média TFO