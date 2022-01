Le Conseil de South Stormont reçoit une mise à jour sur la subdivision de John Chase

SOUTH STORMONT, Ontario – Le 12 janvier 2022, le canton de South Stormont a reçu un rapport sur la proposition de lotissement de John Chase à Long Sault.

Les demandeurs (Newell and Grant Brown Ltd.) ont l’intention d’aménager un lotissement résidentiel sur environ 9,83 hectares le long du côté nord de Country Road 36, à l’est du lotissement Chase Meadows. L’aménagement proposé consiste 74 lots résidentiels qui accueilleront 65 maisons individuelles et 9 maisons jumelées, ainsi qu’un bloc de 1,43 hectare qui accueillera des quadruplex à faible hauteur. L’aménagement résidentiel sera desservi par les services municipaux d’eau et d’égout.

Le canton de South Stormont s’est prononcé à l’unanimité en faveur de la réception du rapport.

«Je pense que c’est une excellente idée, je suis très heureux de l’entendre. J’ai essayé de convaincre de plus en plus de gens d’avoir des logements diversifiés… Il ne s’agit pas seulement de maisons de 3 chambres à coucher et de 1800 pieds carrés. Nous avons besoin d’une certaine diversité et je pense que cela correspond à la situation», a déclaré le maire adjoint David Smith.

Les coûts de développement du lotissement seront supportés uniquement par Newell et Grant Brown Ltd. Le canton ne prévoit pas d’augmentation déraisonnable des coûts de prestation des services municipaux en raison de l’aménagement des terrains visés.

L’avant-projet détaillé devrait être reçu d’ici la mi-janvier 2022 et sera évalué.

Pour de plus amples renseignements sur le plan de lotissement, cliquez ici.