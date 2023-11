L’HCC est à la recherche de conseillères et conseillers bénévoles

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Le 6 novembre 2023 – L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) est à la recherche de bénévoles compatissants et engagés qui se joindront au Comité consultatif des patients et des familles, au Conseil consultatif des clients des Services communautaires de santé mentale et de dépendances et au Conseil consultatif des familles.

En devenant conseillère ou conseiller, vous pouvez participer activement à l’établissement des politiques, des programmes et des services ainsi qu’avoir un effet important relativement à la vie des patients, des clients et des familles d’ici dans l’ensemble de Cornwall, de Stormont, Dundas, Glengarry et d’Akwesasne.

Le Comité consultatif des patients et des familles est un comité bénévole à l’HCC qui est formé de patients (anciens et actuels), d’aidants et de membres des familles. Il contribue aux initiatives d’amélioration de la qualité à l’hôpital en faisant part de l’expérience de ses membres et en formulant des recommandations pour améliorer les services.

Le Conseil consultatif des clients est un comité bénévole des Services communautaires de santé mentale et de dépendances de l’HCC. Il se compose de clients actuels et anciens. En vous y joignant, vous pouvez contribuer à l’amélioration des programmes et services communautaires de dépendances et de santé mentale de l’établissement en vous fondant sur votre expérience vécue.

Le Conseil consultatif des familles est un comité bénévole des Services communautaires de santé mentale et de dépendances de l’HCC. Y siègent les membres des familles des patients anciens et actuels. Ils font part de leurs observations précieuses pour rehausser les systèmes de soutien, les ressources et les communications en fonction de leur expérience vécue.

« La mission de l’Hôpital consiste principalement à collaborer afin de fournir des soins exceptionnels axés sur les gens, explique la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. En faisant participer des patients, des clients et des familles au processus décisionnel, nous pouvons travailler à l’amélioration des services offerts à l’HCC et mieux répondre aux besoins de notre population de patients et de clients diversifiée. Si vous êtes un ancien patient, client, aidant ou membre d’une famille et que vous voulez participer aux discussions afin de nous aider à améliorer nos services, songez à devenir conseillère ou conseiller. Vos précieuses observations peuvent faire la différence. »

Pour plus de renseignements ou présenter votre candidature, veuillez consulter le https://www.cornwallhospital.ca/fr/conseillersensoinsauxpatients ou faites le 613-938-4240, poste 1989.