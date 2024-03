Rencontre symbolique du CSDCEO et de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est de l’Ontario (CSDCEO) est heureux de partager le succès de la récente rencontre conjointe avec l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall qui s’est tenue le jeudi 29 février 2024, à l’église de la paroisse St-Isidore.

En accord avec les orientations du Plan stratégique 2021-2025 Innovation et dans un effort continu pour renforcer notre partenariat avec les paroisses, cette rencontre a été un moment significatif de collaboration entre les équipes éducatives et les membres des paroisses.

Cette rencontre a permis d’échanger sur les priorités diocésaines et scolaires dans un processus synodal, tout en posant les bases pour la planification des futures activités afin de marcher ensemble. Cette journée a été marquée par un moment de grâce alors que la chorale d’élèves de l’École élémentaire catholique St-Isidore a enchanté l’assistance avec une performance musicale inspirante. Les voix de nos élèves ont ajouté une dimension spirituelle à la rencontre tout en nous rappelant que le parcours catholique des élèves de nos écoles est au cœur de nos décisions.

« Je tiens à remercier les élèves et les représentants des écoles du CSDCEO pour cette belle rencontre avec les membres de nos paroisses. Ensemble, tissons des liens entre les écoles et les paroisses, tout en promouvant la tradition d’excellence de l’éducation catholique. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Avec plus de 10 700 élèves répartis dans 25 écoles élémentaires et 7 écoles secondaires, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. Plusieurs centres de la petite enfance (garderies) sont disponibles dans nos écoles et nous offrons un Programme d’éducation aux adultes. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région (93,8 %), le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence!