Community Events

To submit your event email: jmayer@seawaynews.media

GLENGARRY MEMORIAL HOSPITAL AUXILIARY JINGLE BELL BAKE SALE Friday, December 1 from 10am-2pm at Fraternité Hall – 49 St. Paul St., Alexandria. Baked goods, small homemade meals, preserves etc. Gift shop with Christmas decorations. 50/50 draw.

WILLIAMSTOWN SANTA CLAUS PARADE Saturday, December 9, at 6 pm. Parade begins at the Char-Lan DHS parking lot and ends at St. Mary’s Centre. Come and meet Santa, enjoy hot chocolate and hot dogs, treats, and more. Get your sparkle on!

Avonmore Christmas Arts Craft & Bake Sale at Tagwi Secondary School(West Parking Lot) Sat Nov 25th 10 to 4 and Sunday Nov 26th 10 to 3. Lunch Available at noon both days. Hosted by the Roxborough Agricultural Society visit www.avonmorefair.ca

SPIRIT OF CHRISTMAS presented by Kawehnoke Recreation on Fri. Dec 1 from 12-8 pm; Sat. Dec. 2 from 10am-8pm; Sun. Dec. 3 from 10am-4pm. Concession, draws and lots of fun. All are welcome. Located at 10 Community Center Road, Akwesasne.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND presents their annual Christmas concert “A Seaway Christmas” at St-Felix De Valois Catholic Church, 620 Glengarry Blvd (behind Eastcourt Mall), Cornwall, on Sunday December 3 at 2:30pm. Celebrate the coming Christmas season with Seaway Winds as they perform well-loved traditional and modern holiday music. Conducted by Barb Hunter. General Admission: Adults $20, Students $10 (with ID) and children under 10 free when accompanied by an adult. Tickets are available from Band members or at the door before the concert.

TRI-COUNTY COUNTRY MUSIC ASSOCIATION Jamming and Dance on Sat., Dec. 2. Dance: 2-6 pm. Meal: 6-7 pm. South Stormont Township Hall, Long Sault. Info: Elaine at 613-362-0173. Dance cancellations will be posted on the Tri-County Country Music Association Facebook group.

ST. FRANCIS KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL 11531 – Community Family Breakfast, Sunday, Nov. 26, 8:30AM-Noon, St. Francis de Sales Parish Hall. Full breakfast. All welcome. Fully accessible with elevator.

ST. LAWRENCE SENIORS – Our next euchre is on Wed. December 6 at 10am. Call 613-936-6060 to reserve your spot. Everyone welcome.

ST. NICHOLAS TEA December 2 from 11am-1:30pm, St. Matthew’s Lutheran Church – 1509 Second St W. Bake Table, Craft Sale and Luncheon $10 (sandwiches, sweets, coffee & tea) and Fellowship.

OPTIMIST OF CORNWALL CHRISTMAS WINTER CRAFT SHOW December 2 – 10AM to 4PM. 301 Sunnyside, Cornwall. Over 20 tables filled with Handmade Christmas gifts and decorations. FREE event with donation at door for a chance at Door prize. Canteen.

WINTER WONDERLAND CRAFT AND ART SHOW – Sat., Nov. 25. 9am- 2pm. Knox- St. Paul’s United Church (800 – 12th St. E.). Two floors of vendors plus a raffle basket. Please bring along a non-perishable food item for the Agape Community Market. Contact Carolyn 613-932-2415 carolynruda@gmail.com

COUNTRY MUSIC & DANCE at the Cornwall Township Lions Club on Dec. 16. Turkey & ham dinner served at 6 pm. Info: 613-936-3625.

ANNUAL SANTA CLAUS PARADE on Dec. 2 at 2 PM starting at the St Joseph Church and ending at Smithfield Park in Lancaster. We will have food vendors and various children’s events. Santa Claus will also be under the gazebo to meet the children after the parade and to talk to them. Registration is the day of the parade from noon until the start of the parade. The theme is “Musical Christmas “. Info: Daniel: d.cholette@hotmail.com

FREE 1-1 ADULT TUTORING AVAILABLE. Lessons tailored to fit your pace and interests. Patient tutors dedicated to YOUR success. Boost your reading, writing, math, or digital skills. Call 613-932-7161.

THE 50+ COMMUNITY CLUB hosting Euchre on Sat. Nov. 25th from 12-4pm. Doors open 11am. Final seating 11:50am. St. Matthews, 15 Memorial Square Ingleside. Cash prizes. Adults welcome. Sandwiches, snacks & beverages available. Info: Betty 613-984-1431.

NEW YEAR’S EVE BALL at Knights of Columbus Hall, 205 Amelia (upstairs) on Sun. Dec 31 from 8pm-1am. Buffet at midnight. Info and tickets: 613-932-7600.

ADVENT EVENTIDE – an evening of Celtic music at St. Andrew’s United Church, Martintown on Sun., Dec. 3 at 7 pm. Info or tickets: 613-346-1648 or 613-936-1836

THE GLENGARRY CELTIC MUSIC HALL OF FAME Christmas Ceilidh on Sun. Dec. 3 from 2-4 pm. Enjoy the music while sipping apple cider or punch and munching on Christmas goodies. Donations go to Hospice Cornwall.

GLENGARRY, NOR’WESTERS & LOYALIST MUSEUM presents Adam Shoalts talk & book release on Thurs., Nov 30 at 7 pm at the Tartan Hall, 19740 John St., Williamstown. Info: 613-347-3547.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS EUCHRE Nov 29th at 7 pm. Info: Roly 613-932-9396 or Gerry 613-931-3076.

CHRISTMAS LUNCH FOR THE LONELY held Christmas Day at AGORA is cancelled this year. Please reach out to those you know are alone.

CORNWALL SENIOR CITIZENS’ BRIDGE CLUB (age 50+) invites you to play Duplicate Bridge on Monday and Friday afternoons. 12:30 pm at the Benson Center. ACBL sanctioned Club. Info: Lorna at 613-931-1283.

SALEM UNITED CHURCH CHRISTMAS TEA, 19041 County Rd 2 Summerstown on Sat. Nov. 25, 1- 3 pm. To celebrate the beginning of the Christmas season, join us for a delicious light lunch. $10 per person. Accessibility stair chair lift avail. Info: 613-808-9992.

CHRISTMAS TEA AND BAKE SALE. Sat Nov 25, from 12 – 2:00 pm. Upstairs at the Agape Centre in our Activity Room. Bake table and Christmas Basket raffles. Sponsored by St Columban Catholic Women’s League

ENCORE EDUCATION CENTRE – Fall classes and information sessions for adults 50+. New sessions starting weekly. No exams or grades. Info: 613-937-1525.

CORNWALL WATERCOLOUR GROUP: St. Matthews Lutheran Church, 2nd St. W every Tuesday 9:30 to 2:30 to paint and socialize. We invite artists of acrylic medium to join us. Call Linda – 613-933-5392.

CENTENNIAL CHOIR WINTER CONCERT at Aultsville Hall, Fri., Dec. 8 at 7 pm. Tickets at Fines Home Hardware, Melody Music, from any choir member.

HELP FOR HOPE LOTTERY – The Alzheimer Society is once again hosting the Help for Hope Lottery. Info and to buy tickets: (613) 932-4914.

ST. LAWRENCE INTERNATIONAL STAMP CLUB MEETING Tues. Dec. 19 from 6:30-8:30 pm (every 3rd Tues. of month) Cornwall Public Library Board Room, 2nd floor.

FOCUS ART FALL JURIED ART EXHIBITION at Cornwall Square (2nd Floor) on Nov. 23-26. Hours: Thurs/ Fri 10am-6pm; Sat. 9:30am-5:30pm; Sun. 11am-3pm. Over 30 local artists. Vernissage: Nov 16 from 5-6 pm. Supported by: Cornwall Square, YAC, Cline House Gallery & RBC Wealth Management Jo Ann Parisien.

LADIES AUXILIARY LEGION BRANCH 297 executive meeting at 6:30 pm. General meeting at 7 pm. Dates are: Jan 3; Feb 7; Mar. 6; April 3 and 24; May 1 and June 5th.

THE SEAWAY STRINGS invites experienced fiddlers to join us for another year of fun playing Scottish, Irish, and Old Time music Thurs. from 1-3 pm at the Seaway Senior Citizens Club, 506 Pitt St. Info: Rick at 613-932-2872.

ST. LAWRENCE SENIORS BINGO at ANAF Mondays and Thursdays. Doors open at 10am. Bingo starts at 12pm.

CHILDRENS CHRISTMAS FUND Ham and Scalloped Potato dinner on Nov. 26 at the Royal Canadian Legion from 4:30 – 6:30 pm. Info Tom 613-362-0740.

MONTHLY BREAKFAST by The Ladies’ Auxiliary of the Royal Canadian Legion Br 297 on Second St. W. has been cancelled for November and December. Sorry for the inconvenience.

SPAGHETTI FUNDRAISER: on the last Friday of the month. The next fundraiser will be on November 24th at Knights of Columbus, 205 Amelia St. (downstairs) from 11:30am-1 pm and 4-6:30 pm.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND – Beginner classes Mondays; Intermediate classes Tuesdays; Band rehearsals Thursdays. Classes are 3:30 – 4:30 p.m.; band is 3:30 -5 p.m.; arrive 15 minutes early to set up. St. Felix de Valois church hall. Info at cnhbandtra@gmail.com.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH Sunday Morning Worship Service 10am. Konnect Kids 4-12 years. Nursery avail. Info. 613-936-9166 or cornwallwesleyan@gamil.com or www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

GAMBLERS ANONYMOUS meetings every Tuesday at 7 pm at Wesleyan Church, 780 Sydney St. 613-362-7634.

CORNWALL NEWCOMERS CLUB welcomes women who have moved in the last 4 years to Cornwall and the SD&G Counties. Info: Henriette 613-330-9039.

IS SOMEONE’S DRINKING BOTHERING YOU? You are not alone. There is help and hope. Call 613-937-4880 or visit www.al-anon.org

CORNWALL COMFORT QUILTS are handmade for and given to Cancer patients. Info: Janice 613 936-1951.

IF YOU ARE LOOKING FOR BOOKS AND ITEMS of a religious nature, visit “Catholic Information Centre” Mon.- Fri.10am-4pm at Unit 1, 812 Pitt St. 613-933-5099

THE PROBUS CLUB OF CORNWALL and area has interesting guest speakers and regular outings each month for retirees and those who are semi-retired. Info: Louise at 613 932-7557.

MULTIPLE MYELOMA SUPPORT: If you or someone you know has been diagnosed with Myeloma and would like to connect with others, join us on Facebook, and email at cornwallareasupport@myeloma.ca.

WEDNESDAY LUNCHES: by the members of the Knights of Columbus “Seniors & Friends”, 205 Amelia St. (downstairs) Wednesdays from 11:30am-1pm.

KNIGHTS OF COLUMBUS, 205 Amelia St. (downstairs). Wings & Things every Thursday from 4:30 – 8 pm. Take-out available.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB 506 Pitt St offers guitar lessons, jamming sessions, chair yoga, fitness classes, bid euchre, canasta, crafts, quilting, choir, darts and more. Call 932-4969 for times and more information.

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND invites musicians to join us. Rehearsals every Wednesday, 6:45pm to 8:45pm at The Salvation Army Community Church, 500 York Street. Info: Ralph Bough at 613-362-4881.

BINGO AT THE CCÉC! Come play every Monday at 6:00pm. Doors open at 4:00pm. NO RESERVATION. Meet us at CCÉC 146b avenue Chevrier, Cornwall.

BINGO AU CCÉC ! Venez jouer tous les lundis à 18h00. Portes ouvertes à 16h00. PAS DE RÉSERVATION. Rendez-vous au CCÉC 146b avenue Chevrier, K6H 1S1, Cornwall

BEREAVED FAMILIES OF ONTARIO South Eastern Region. Open suppose and share group sessions 6 pm on the 1st and 3rd Thursday of each month in the Starbrite Centre, located at 343 Pitt St. Info: 613-936-7470.

THE MOCCASIN RAILROAD CLUB meets at 7 pm the first Wednesday of each month at the Centre Charles Emile Claude, 146B Chevrier Avenue. Modellers and rail enthusiasts. Info: John Kelly, 613 930-5646.

SEAWAY TOASTMASTERS CLUB is a supportive public speaking group with a focus on personal growth. Join us every second and fourth Tuesday, at the Cornwall Public Library, at 6:15pm. Meeting starts at 6:30 sharp. Info: Nathalee Leblanc 613-302-9658 or nathaleemartin@gmail.com.

SEAWAY FIBROMYALGIA GROUP. Aqua Fitness Group @ Cornwall Aquatic Center every Tuesdays & Friday’s from 12 pm – 1Pm. Info: Judy 613-330-0588; Leona 613-931-2874; Denise 613-938-3615; Theresa 613-662-8713

CORNWALL ROYAL CANADIAN LEGION regular Fun Dart games every Mon. & Tues. at 1pm. Everyone welcome. Info: 613 931-1815

_________________________________________________

VENTE DE PAIN DE L’HÔPITAL MÉMORIAL DE GLENGARRY AUXILIAIRE JINGLE BELL Vendredi 1er décembre de 10h à 14h à la salle Fraternité – 49 rue Saint-Paul, Alexandrie. Produits de boulangerie, petits plats faits maison, conserves, etc. Boutique de cadeaux avec décorations de Noël. Tirage 50/50.

WILLIAMSTOWN SANTA CLAUS PARADE Samedi 9 décembre, à 18 heures. Le défilé commence au stationnement du Char-Lan DHS et se termine au St. Mary’s Centre. Venez rencontrer le Père Noël, déguster du chocolat chaud et des hot-dogs, des friandises et plus encore. Soyez étincelants !

Vente d’artisanat et de pâtisseries de Noël d’Avonmore à l’école secondaire Tagwi (stationnement ouest) le samedi 25 novembre de 10 h à 16 h et le dimanche 26 novembre de 10 h à 15 h. Le déjeuner est offert à midi les deux jours. Organisé par la Roxborough Agricultural Society visitez www.avonmorefair.ca

SPIRIT OF CHRISTMAS présenté par Kawehnoke Recreation le ven. 1er déc. de 12 h à 20 h ; sam. 2 décembre de 10 h à 20 h ; dim. 3 décembre de 10 h à 16 h. Concession, tirages et beaucoup de plaisir. Tout le monde est le bienvenu. Situé au 10 Community Center Road, Akwesasne.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND présente son concert de Noël annuel ” A Seaway Christmas ” à l’église catholique St-Félix de Valois, 620 Glengarry Blvd (derrière Eastcourt Mall), Cornwall, le dimanche 3 décembre à 14 h 30. Célébrez la prochaine saison de Noël avec les Seaway Winds, qui interpréteront des musiques de Noël traditionnelles et modernes très appréciées. Sous la direction de Barb Hunter. Admission générale : Adultes 20 $, étudiants 10 $ (avec pièce d’identité) et enfants de moins de 10 ans gratuits s’ils sont accompagnés d’un adulte. Les billets sont disponibles auprès des membres de l’orchestre ou à la porte avant le concert.

ASSOCIATION DE MUSIQUE COUNTRY DE TRI-COUNTY Jamming et danse le samedi 2 décembre. Danse : 14h-18h. Repas : 18h-19h. Salle du canton de South Stormont, Long Sault. Info : Elaine au 613-362-0173. Les annulations de danse seront affichées sur le groupe Facebook de la Tri-County Country Music Association.

ST. FRANCIS KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL 11531 – Déjeuner familial communautaire, dimanche 26 novembre, de 8 h 30 à midi, salle paroissiale Saint-François-de-Sales. Petit déjeuner complet. Tout le monde est le bienvenu. Entièrement accessible par ascenseur.

ST. LAWRENCE SENIORS – Notre prochaine partie d’euchre aura lieu le mer. 6 décembre à 10 h. Appelez le 613-936-6060 pour réserver votre place. Tout le monde est le bienvenu.

ST. NICHOLAS TEA Le 2 décembre de 11h à 13h30, St. Matthew’s Lutheran Church – 1509 Second St W. Bake Table, Craft Sale and Luncheon $10 (sandwiches, sweets, coffee & tea) and Fellowship.

OPTIMIST OF CORNWALL CHRISTMAS WINTER CRAFT SHOW 2 décembre – 10 h à 16 h. 301 Sunnyside, Cornwall. 301 Sunnyside, Cornwall. Plus de 20 tables remplies de cadeaux et de décorations de Noël faits à la main. Événement GRATUIT avec un don à la porte pour une chance de gagner un prix. Cantine.

SALON D’ARTISANAT ET D’ART WINTER WONDERLAND – Samedi 25 novembre. 9h-14h. Paul’s United Church (800 – 12th St. E.). Deux étages de vendeurs et une tombola. Veuillez apporter des denrées non périssables pour le marché communautaire Agape. Contactez Carolyn 613-932-2415 carolynruda@gmail.com

MUSIQUE ET DANSE COUNTRY au Lions Club du canton de Cornwall le 16 décembre. Dîner de dinde et de jambon servi à 18 h. Renseignements : 613-936-3625.

PARADE ANNUELLE DE SANTA CLAUS le 2 décembre à 14 h, commençant à l’église Saint-Joseph et se terminant au parc Smithfield à Lancaster. Il y aura des vendeurs de nourriture et divers événements pour les enfants. Le Père Noël sera également présent sous le gazebo pour rencontrer les enfants après la parade et leur parler. L’inscription se fait le jour du défilé, de midi jusqu’au début du défilé. Le thème est “Noël musical”. Informations : Daniel : d.cholette@hotmail.com

DES COURS PARTICULIERS GRATUITS POUR ADULTES SONT DISPONIBLES. Des leçons adaptées à votre rythme et à vos intérêts. Des tuteurs patients qui se consacrent à VOTRE réussite. Améliorez vos compétences en lecture, en écriture, en mathématiques ou en informatique. Appelez le 613-932-7161.

THE 50+ COMMUNITY CLUB organise une partie d’Euchre le samedi 25 novembre de 12 à 16 heures. Les portes ouvrent à 11 h. Les portes ouvrent à 11 h. La dernière place est à 11 h 50. Matthews, 15 Memorial Square Ingleside. Prix en espèces. Les adultes sont les bienvenus. Sandwichs, snacks et boissons disponibles. Info : Betty 613-984-1431.

BAL DE LA FIN D’ANNEE au Knights of Columbus Hall, 205 Amelia (à l’étage) le dim. 31 décembre de 20h à 1h. Buffet à minuit. Informations et billets : 613-932-7600.

ADVENT EVENTIDE – une soirée de musique celtique à l’église unie St. Andrew’s, Martintown, le dimanche 3 décembre à 19 h. Renseignements et billets : 613-346-1648 ou 613-936-1836

Ceilidh de Noël du GLENGARRY CELTIC MUSIC HALL OF FAME, dimanche 3 décembre, de 14 h à 16 h. 3 décembre de 14 h à 16 h. Appréciez la musique tout en sirotant du cidre ou du punch et en grignotant des friandises de Noël. Les dons sont destinés à l’Hospice de Cornouailles.

Le GLENGARRY, NOR’WESTERS & LOYALIST MUSEUM présente la conférence d’Adam Shoalts et le lancement de son livre le jeudi 30 novembre à 19 h au Tartan Hall, 19740 John St. Info : 613-347-3547.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS EUCHRE 29 novembre à 19h. Info : Roly 613-932-9396 ou Gerry 613-931-3076.

Le déjeuner de Noël pour les personnes seules, qui a lieu le jour de Noël à l’AGORA, est annulé cette année. Veuillez tendre la main à ceux que vous savez être seuls.

Le CORNWALL SENIOR CITIZENS’ BRIDGE CLUB (50 ans et plus) vous invite à jouer au bridge en duplicate les lundis et vendredis après-midi. 12h30 au Benson Center. Club sanctionné par l’ACBL. Info : Lorna au 613-931-1283.

THÉ DE NOËL DE L’ÉGLISE UNIE DE SALEM, 19041 County Rd 2 Summerstown, le samedi 25 novembre, de 13 h à 15 h. Pour célébrer le début de la saison de Noël, joignez-vous à nous pour un délicieux déjeuner léger. 10 $ par personne. Accessibilité : monte-escalier, chaise élévatrice. Renseignements : 613-808-9992.

THÉ DE NOËL ET VENTE DE PÂTISSERIES. Samedi 25 novembre, de 12 h à 14 h. À l’étage du Centre Agape, dans notre salle d’activités. Table de pâtisseries et tirage de paniers de Noël. Parrainé par la St Columban Catholic Women’s League.

ENCORE EDUCATION CENTRE – Cours d’automne et séances d’information pour les adultes de 50 ans et plus. De nouvelles sessions débutent chaque semaine. Pas d’examens ni de notes. Renseignements : 613-937-1525.

St. Matthews Lutheran Church, 2nd St. W tous les mardis de 9 h 30 à 14 h 30 pour peindre et socialiser. Nous invitons les artistes de l’acrylique à se joindre à nous. Appelez Linda – 613-933-5392.

CONCERT D’HIVER DU CHOEUR CENTENNIAL à la salle Aultsville, le vendredi 8 décembre à 19 h. Billets chez Fines Home Hardware, Melody Music, ou auprès de tout membre de la chorale.

LOTERIE AIDE POUR L’ESPOIR – La Société Alzheimer organise à nouveau la loterie Aide pour l’espoir. Renseignements et achat de billets : (613) 932-4914.

ST. LAWRENCE INTERNATIONAL STAMP CLUB RÉUNION Mardi 19 déc. 19 déc. de 18 h 30 à 20 h 30 (tous les 3e mardis du mois) Salle de conférence de la Bibliothèque publique de Cornwall, 2e étage.

FOCUS ART FALL JURIED ART EXHIBITION au Cornwall Square (2e étage) du 23 au 26 novembre. Heures d’ouverture : Jeudi et vendredi de 10 h à 18 h ; samedi de 9 h 30 à 17 h 30 ; dimanche de 11 h à 15 h. 11h-15h. Plus de 30 artistes locaux. Vernissage : 16 novembre de 17h à 18h. Soutenu par : Cornwall Square, YAC, Cline House Gallery et RBC Gestion de patrimoine Jo Ann Parisien.

LADIES AUXILIARY LEGION BRANCH 297 réunion exécutive à 18h30. Assemblée générale à 19 heures. Les dates sont les suivantes : 3 janvier, 7 février, 6 mars, 3 et 24 avril, 1er mai et 5 juin : 3 janvier, 7 février, 6 mars, 3 et 24 avril, 1 mai et 5 juin.

THE SEAWAY STRINGS invite les violoneux expérimentés à se joindre à nous pour une autre année de plaisir à jouer de la musique écossaise, irlandaise et Old Time les jeudis de 13 h à 15 h au Seaway Senior Citizens Club, 506, rue Pitt : Rick au 613-932-2872.

ST. LAWRENCE SENIORS BINGO à ANAF Les lundis et jeudis. Les portes ouvrent à 10 h. Le bingo commence à 12 h. Le bingo commence à 12 h.

FONDS DE NOËL DES ENFANTS Souper de jambon et de pommes de terre festonnées le 26 novembre à la Légion royale canadienne de 16 h 30 à 18 h 30. Renseignements : Tom 613-362-0740.

Le petit déjeuner mensuel de l’Auxiliaire féminin de la Légion royale canadienne, Frère 297 sur la Deuxième rue Ouest, a été annulé pour les mois de novembre et décembre. Nous nous excusons pour les inconvénients.

Collecte de fonds SPAGHETTI : le dernier vendredi du mois. La prochaine collecte de fonds aura lieu le 24 novembre aux Chevaliers de Colomb, 205 rue Amelia (en bas) de 11 h 30 à 13 h et de 16 h à 18 h 30.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND – Cours pour débutants les lundis ; cours pour intermédiaires les mardis ; répétitions de l’orchestre les jeudis. Les cours ont lieu de 15 h 30 à 16 h 30 ; l’orchestre de 15 h 30 à 17 h. Arriver 15 minutes à l’avance pour l’installation. Salle paroissiale St. Felix de Valois. Informations sur cnhbandtra@gmail.com.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH Culte du dimanche matin à 10h. Konnect Kids 4-12 ans. Nursery disponible. Info. 613-936-9166 ou cornwallwesleyan@gamil.com ou www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

GAMBLERS ANONYMOUS réunions tous les mardis à 19 h à l’église Wesleyan, 780 Sydney St. 613-362-7634.

CORNWALL NEWCOMERS CLUB accueille les femmes qui ont déménagé au cours des quatre dernières années à Cornwall et dans les comtés de SD&G. Renseignements : Henriette 613-330-9039.

LA CONSOMMATION D’ALCOOL DE QUELQU’UN VOUS DÉRANGE ? Vous n’êtes pas seul. Il y a de l’aide et de l’espoir. Appelez le 613-937-4880 ou visitez le site www.al-anon.org.

CORNWALL COMFORT QUILTS sont faits à la main et offerts aux patients atteints de cancer. Info : Janice 613 936-1951.

SI VOUS CHERCHEZ DES LIVRES ET DES ARTICLES de nature religieuse, visitez le ” Catholic Information Centre ” du lundi au vendredi de 10 h à 16 h à l’unité 1, 812, rue Pitt. 613-933-5099.

LE CLUB PROBUS DE CORNWALL et de la région propose des conférenciers intéressants et des sorties régulières chaque mois pour les retraités et les semi-retraités. Renseignements : Louise au 613 932-7557.

SOUTIEN AU MYÉLOME MULTIPLE : Si vous ou quelqu’un que vous connaissez a été diagnostiqué avec un myélome et que vous souhaitez entrer en contact avec d’autres personnes, rejoignez-nous sur Facebook, et envoyez-nous un courriel à cornwallareasupport@myeloma.ca.

DÉJEUNERS DU MERCREDI : par les membres des Chevaliers de Colomb “Seniors & Friends”, 205 Amelia St. (en bas) les mercredis de 11h30 à 13h.

Les Chevaliers de Colomb, 205 rue Amelia (en bas). Wings & Things tous les jeudis de 16h30 à 20h. Possibilité de plats à emporter.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB 506 Pitt St propose des cours de guitare, des sessions de jam, du yoga sur chaise, des cours de fitness, de l’euchre, de la canasta, de l’artisanat, du quilting, une chorale, des fléchettes et bien plus encore. Appelez le 932-4969 pour connaître les horaires et obtenir plus d’informations.

Légion royale canadienne Fish and Chips. Tous les vendredis de 16h30 à 18h30. A emporter ou à manger sur place. Commandez : 613-933-2362.

CLUB DES LIONS DE CORNWALL TOWNSHIP Bonville. Petit déjeuner tous les dimanches de 8 à midi. Info : Roly 613-932-9396.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND invite les musiciens à se joindre à lui. Répétitions tous les mercredis, de 18 h 45 à 20 h 45, à l’église communautaire de l’Armée du Salut, 500 York Street. Renseignements : Ralph Bough au 613-362-4881.

BINGO AU CCÉC ! Venez jouer tous les lundis à 18 h. Les portes ouvrent à 16 h. PAS DE RÉSERVATION. Rendez-vous au CCÉC 146b avenue Chevrier, Cornwall.

FAMILLES BEREVEES DE L’ONTARIO Région du sud-est. Suppositions ouvertes et séances de groupe de partage à 18 h le 1er et le 3e jeudi de chaque mois au Starbrite Centre, situé au 343, rue Pitt. Info : 613-936-7470.

THE MOCCASIN RAILROAD CLUB se réunit à 19 h le premier mercredi de chaque mois au Centre Charles Emile Claude, 146B, avenue Chevrier. Modélistes et amateurs de chemins de fer. Info : John Kelly, 613 930-5646.

SEAWAY TOASTMASTERS CLUB est un groupe de soutien à la prise de parole en public qui met l’accent sur la croissance personnelle. Joignez-vous à nous tous les deuxièmes et quatrièmes mardis, à la Bibliothèque publique de Cornwall, à 18 h 15. La réunion commence à 18 h 30 précises. Info : Nathalee Leblanc 613-302-9658 ou nathaleemartin@gmail.com.

GROUPE DE FIBROMYALGIE DE LA VOIE MARITIME. Aqua Fitness Group @ Cornwall Aquatic Center tous les mardis et vendredis de 12 h à 13 h. Info : Judy 613-330-0588 ; Leona 613-931-2874 ; Denise 613-938-3615 ; Theresa 613-662-8713.

CORNWALL ROYAL CANADIAN LEGION régulier Jeux de fléchettes amusants tous les lundis et mardis à 13 h. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Renseignements : 613 931-1815