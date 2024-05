Deux places sur le podium du concours Épelle-Moi Canada pour les écoles catholiques du CSDCEO!

Des élèves du Conseil scolaire du district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) se sont démarqués avec brio au concours d’épellation, Épelle-Moi Canada (ÉMC), qui a eu lieu à Richmond Hill le 19 mai dernier. Lydia Weydert, élève de l’École élémentaire catholique Sainte-Trinité, a remporté le 1er prix dans la catégorie du cycle primaire, en plus de s’être mérité une bourse de 900$. Pour sa part, Fresnel Kouokam de l’École élémentaire catholique Marie-Tanguay a remporté la 2e position dans la même catégorie.

Fondé en 2016 grâce à une collaboration avec l’organisme éducationnel à but non lucratif anglophone Spelling Bee of Canada, ÉMC en est à sa septième édition. Ce programme vise à promouvoir la langue française et à développer auprès des jeunes de nos communautés un sentiment d’appartenance et de fierté pour l’héritage et la culture francophone. La participation au programme permet d’ailleurs aux élèves d’apprendre à maîtriser avec aise le vocabulaire français, d’acquérir une meilleure confiance en soi, tout en développant leur estime de soi et leur talent d’orateur.

« Nous sommes fiers des élèves du CSDCEO qui ont représenté notre conseil scolaire lors du concours Épelle-Moi Canada. Leur engagement, leur détermination et leur amour pour la langue française sont des sources d’inspiration pour nous tous. Leur participation témoigne non seulement de leurs compétences linguistiques exceptionnelles, mais aussi de leur volonté de relever des défis avec enthousiasme et persévérance. Félicitations à toutes les participantes et tous les participants pour leur travail acharné et leur succès remarquable dans ce concours national. Leur réussite reflète la tradition d’excellence du CSDCEO! », de dire Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Avec plus de 10 700 élèves répartis dans 25 écoles élémentaires et 7 écoles secondaires, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) est le plus grand réseau d'écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell.