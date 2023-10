Don Généreux de RBC : Un Nouveau Départ pour les Plus Vulnérables à Cornwall

L’ACFO SDG est fier d’annoncer un don substantiel de 20 000$ de la part de RBC, une contribution qui jettera des ponts d’espoir et de solidarité dans notre communauté.

Ce don généreux sera directement injecté dans le projet du Carrefour Immigration Crossroads de l’ACFO

SDG, qui travaille sans relâche à redonner le sourire au sein de la Friperie, notre initiative d’économie sociale éco-responsable en milieu scolaire. La Friperie se profile comme une lueur d’espoir, une initiative où la coopération inter-agences, l’engagement des jeunes, le recyclage de produits et la solidarité jouent un rôle prédominant.

« Depuis sa création, la Friperie s’est consacrée à venir en aide aux membres les plus vulnérables de notre communauté, notamment ceux et celles à revenu limité et les immigrants nouvellement arrivés dans la région, en leur fournissant gratuitement des produits essentiels. Dans une période où l’unité et la solidarité sont plus importantes que jamais, cette contribution de RBC renforce notre mission de bâtir une communauté plus inclusive et solidaire », de souligner la présidente de l’ACFO SDG, Jasmine Bernier.

La collaboration de RBC vient à un moment crucial, permettant de prolonger le projet du Carrefour Immigration Crossroads jusqu’au 31 mars. Ce projet, démarré en 2021, a déjà initié diverses activités centrées sur l’amélioration de l’aide communautaire aux fournisseurs de services d’immigration et à leurs bénéficiaires, notamment les réfugiés et les demandeurs d’asile. Avec un historique riche en initiatives visant à intégrer harmonieusement les nouveaux arrivants, l’ACFO SDG continue de tracer des voies de progrès en s’engageant activement dans des projets de sécurité alimentaire, en organisant des collectes de dons de vêtements et de meubles, et en apportant un soutien direct aux individus déplacés.

RBC croit fermement à redonner à la communauté et à soutenir des projets qui font une différence réelle dans la vie des gens. Toute la communauté est invitée à se joindre à RBC dans cette initiative humanitaire, pour tisser des liens plus forts et créer une société où chacun trouve sa place et prospère.