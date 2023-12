Élections par acclamation à la table politique du CSDCEO

C’est lors de la Séance annuelle d’organisation du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), tenue le 21 novembre 2023, que M. Jean Lemay a été réélu au poste de président du Conseil, et ce, sans opposition. Quant à la vice-présidence, c’est également sans opposition que M. Jacques Héroux a été élu. Ces mandats sont pour la période s’échelonnant de novembre 2023 à novembre 2024.

M. Jean Lemay est présent à la table politique de Clarence-Rockland depuis 1985. Il s’agit d’un troisième mandat consécutif à la présidence du CSDCEO pour M. Lemay, qui représente la Cité de Clarence-Rockland. Le mandat de la vice-présidence a été confié à M. Jacques Héroux, représentant des municipalités de Dundas Nord, Stormont Nord et Russell. Il s’agit d’un tout premier mandat à la vice-présidence pour M. Héroux, qui a rejoint la table politique du CSDCEO aux dernières élections scolaires de 2022. Leurs nominations sans opposition marquent la confiance qu’ont les conseillers et conseillères scolaires du CSDCEO envers ces deux élus qui font preuve de dévouement envers l’éducation catholique de langue française.

« Préserver la qualité de l’éducation catholique de langue française au sein de nos communautés est notre promesse aux communautés qui nous ont élus. Le CSDCEO est un conseil scolaire qui innove, en offrant une multitude de services et d’occasions d’apprentissage afin que chaque élève se sente bien dans nos écoles et qu’elle ou il réussisse son parcours scolaire. En effet, le CSDCEO continue de surpasser la moyenne provinciale et à se démarquer sur son territoire en ayant le meilleur taux de diplomation dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell. Nous poursuivrons cette collaboration étroite avec les écoles, les parents et les communautés pour le bien-être de nos élèves. », de dire M. Jean Lemay, président du CSDCEO.

