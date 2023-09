À l’occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) le 10 septembre 2023, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), membre de la Coalition pour la prévention du suicide dans l’Est de Champlain, s’apprête à une multitude d’activités sous le thème : Créer l’espoir par l’action.

Cette journée est un rappel que nous pouvons tous susciter l’espoir et souligner qu’il existe des alternatives au suicide. Elle est une occasion de sensibiliser à la prévention du suicide et à promouvoir les trois priorités clés de la coalition : éducation, sensibilisation et engagement.

Dans ce même but, le CSDCEO a préparé un plan d’action inclusif visant la participation de ses élèves et de ses membres du personnel. Les élèves prendront part à plusieurs activités orientées vers la promotion de l’espoir, l’encouragement à l’entraide et l’empathie entre les groupes. À titre d’exemples, nous citons la recherche d’aide, les autosoins, comment amorcer la conversation, comment aider un ami, entre autres.

Quant à la sensibilisation du personnel, le CSDCEO vise à les informer des besoins, des signes et symptômes observables d’un problème de santé mentale et de leurs responsabilités en matière de prévention du suicide. Cette formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide est un atelier interactif de deux jours. Il prépare les aidants à faire des interventions de secours d’urgence pour sauver la vie des personnes qui pensent au suicide à l’aide du modèle Parcours d’Assistance-vie (PAV). La raison première est d’avoir des personnes formées dans toutes les écoles du CSDCEO.

« Toutes nos écoles sont invitées à profiter du mois de septembre pour engager les élèves à pouvoir détecter les signes et connaître les services disponibles pour renforcer la prévention du suicide dans nos communautés. Le temps consacré à des activités de sensibilisation en salle de classe est une action simple qui permet de rehausser le niveau de bien-être de nos élèves et leur aptitude à pouvoir susciter l’espoir par l’action! Merci pour votre engagement auprès de nos élèves et votre bienveillance au quotidien. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

