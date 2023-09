La CNS reconnaît l’importance de la Journée nationale de vérité et de réconciliation

Le 30 septembre 2023 marquera la troisième Journée nationale de vérité et de réconciliation, une journée importante pour nos partenaires autochtones, localement et dans tout le pays. Il s’agit également d’une journée de réflexion qui permet aux gens de reconnaître les séquelles néfastes du système des pensionnats indiens au Canada et de s’engager collectivement sur la voie de la guérison.

En tant qu’organisation dédiée à la santé et à la protection des terres et des ressources en eau, la Conservation de la Nation Sud (CNS) respecte et apprécie profondément l’histoire, la diversité et les connaissances de ses partenaires des Premières nations. En travaillant ensemble, nous avons entrepris de nombreux projets réussis et fructueux qui n’auraient pas été possibles sans nos partenaires et les connaissances traditionnelles qu’ils ont partagées.

Parmi les tout premiers projets menés en partenariat, citons un projet de gestion des frênes noirs et un projet sur les plantes médicinales. Au cours de cette période, un groupe de travail a été formé pour assurer une étroite collaboration avec les partenaires sur le terrain dans les territoires partagés.

Le groupe de travail des Premières nations de l’Est de l’Ontario – Eastern Ontario First Nations Working Group (EOFNWG), un groupe apolitique, travaille aujourd’hui à unir ses efforts dans des domaines qui nous concernent tous, notamment la gestion durable des forêts publiques et des terres protégées. Au fil des ans, le groupe a suivi les espèces en péril, les espèces envahissantes, la biodiversité et les compensations de biodiversité, réalisé des projets de restauration et offert des conseils.

Le Lieu de guérison, un espace vert communautaire créé en 2020 par l’EOFNWG et la CNS, situé sur les territoires traditionnels des nations algonquine et mohawk dans l’Est de l’Ontario, représente une étape importante dans le cheminement vers la réconciliation. Le Lieu de guérison est axé sur la création et le maintien d’un espace physique sûr de guérison pour aider à restaurer la terre, la langue et les relations avec les membres des communautés autochtones et non autochtones.

Un Jardin des trois soeurs a été planté l’année dernière à Shanly, en Ontario, en collaboration avec les écoles locales. Les partenaires se sont réjouis de l’occasion qui leur était donnée d’entrer en contact avec les jeunes pour partager leurs connaissances traditionnelles dans le cadre d’une initiative qui soutient également la souveraineté alimentaire des Premières nations.

Le Conseil d’administration de la CNS a également approuvé un partenariat en 2022 pour soutenir la construction de la maison d’enseignement Miitig sur une autre propriété de la CNS à Maxville, en Ontario. La construction du pavillon autochtone et de la suerie a été achevée en 2023 et facilite maintenant les cérémonies culturelles, les enseignements et les récits.

Le 4 octobre 2023, les partenaires se réuniront au « Lieu de guérison | Tsi Tehshakotitsénhtha | Endajimino-pimaadizi | The Healing Place » pour une récolte de l’Action de grâce. Les partenaires collecteront les produits et les semences restants et prépareront les plates-bandes pour l’hiver, tout en partageant des histoires pour célébrer la culture des Premières nations.

Pour participer à la célébration au Lieu de guérison, inscrivez-vous ici : https://bit.ly/AThanksgivingHarvest.