La diversité franco-ontarienne est célébrée en grand au CSDCEO!

Au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), le 25 septembre, soit la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, est jour de fête.

Chaque année, le 25 septembre est une occasion pour les élèves de pouvoir célébrer tout en affichant fièrement leurs couleurs et en brandissant bien haut le drapeau franco-ontarien. Afin de souligner cette fête spéciale, plusieurs activités vont avoir lieu dans les écoles élémentaires et secondaires du CSDCEO, comprenant, entre autres, le visionnement de capsules, un lever de drapeau et une marche symbolique.

D’ailleurs, les élèves de la région d’Alfred-Plantagenet, ce qui inclus: l’École élémentaire catholique Saint-Victor à Alfred l’École élémentaire catholique Saint-Paul de Plantagenet, l’École élémentaire catholique Saint-Joseph de Wendover, l’École élémentaire catholique Du Rosaire de Saint-Pascal-Baylon et de l’École secondaire catholique de Plantagenet pourront assister au grand dévoilement communautaire du nouveau Monument de la francophonie d’Alfred. Il s’agit du 18e monument de la francophonie à être érigé en Ontario. Plusieurs activités seront organisées pour l’occasion avec les élèves dont un lever de drapeau, un pique-nique extérieur et plusieurs spectacles.

” Au CSDCEO, nous priorisons le développement des compétences culturelles de nos élèves dans une perspective francophone ouverte sur la diversité et sur le monde. Nos élèves sont donc de fiers ambassadeurs et de fières ambassadrices de leur langue et de la diversité de la culture franco-ontarienne. Quel bonheur de voir nos élèves vêtus des couleurs de la francophonie tout sourire et fiers de prendre part aux célébrations.”, de souligner Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est en croissance au niveau des inscriptions. Il assure l’éducation à plus de 10 500 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Programme d’éducation aux adultes. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région (93,8 %), le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence !