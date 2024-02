La Foire de l’emploi de Cornwall et de la région 2024

Le Réseau d’employabilité du Conseil de développement social de Cornwall et de la région (CDS) invite les employeurs locaux et les fournisseurs de services à participer à , avec Compétences Ontario. Les employeurs de SDG, Akwesasne et Cornwall sont invités à participer le mercredi 24 avril au Complexe civique de Cornwall, dans les Salons A, B et C. La journée de l’événement comprendra 2 sessions auxquelles les chercheurs d’emploi pourront assister et rencontrer de nombreux employeurs locaux, de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.

“Cet événement est crucial pour notre communauté alors que notre région continue de faire face à une pénurie de main-d’œuvre significative. En favorisant des liens directs, nous répondons non seulement à ce défi immédiat, mais investissons également dans la vitalité à long terme de notre main-d’œuvre et de notre économie. Nous nous engageons à habiliter les individus avec des opportunités de carrière enrichissantes et à doter les industries de la main-d’œuvre qualifiée dont elles ont cruellement besoin.” Carilyne Hébert ; Directrice générale du CDS.

La Commission de formation de l’Est de l’Ontario, en collaboration avec le Centre de services aux nouveaux arrivants, poursuit leur partenariat en offrant une nouvelle fonctionnalité de Connexions communautaires – Un événement annuel qui rassemble les nombreux nouveaux arrivants de notre communauté et les organismes locaux pour les soutenir.

“Compétences Ontario promeut les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes, des étudiants, des parents… et de toute personne intéressée par cette excellente voie de carrière depuis 35 ans dans toute la province de l’Ontario! Notre partenariat avec le Réseau d’employabilité de Cornwall & de la région a toujours été solide, et nous sommes très heureux de faire partie de la Foire de l’emploi 2024 qui cette année mettra en avant Compétences Ontario et de nombreuses carrières dans les métiers spécialisés et les technologies!” Dan Cardinal, Coordonnateur principal de l’engagement provincial de Compétences Ontario.

Cet événement de cette année comprendra également un service de transport dans toute la région pour accueillir les résidents de Stormont, Dundas et Glengarry.

Les employeurs et les fournisseurs de services doivent s’inscrire sur https://2024jobfair.eventbrite.ca d’ici le 11 mars.

Cette foire de l’emploi est rendue possible grâce à nos commanditaires; Compétences Ontario, WCG et Emploi Ontario, Département de développement économique de Cornwall, Commission de formation de l’Est de l’Ontario, Centre de services aux nouveaux arrivants, Syndicat étudiant du Collège St-Lawrence, Services de soutien à l’emploi et à la carrière d’Akwesasne, Ville de Cornwall, Comtés de SDG, Job Zone d’Emploi et Groupe inter-agences de Glengarry.