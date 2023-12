L’amour de la lecture célébré avec l’auteur franco-ontarien Louis Houle

Dans le cadre de la Journée nationale de l’enfant et en lien avec son 25e anniversaire, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) a reçu l’auteur franco-ontarien, Louis P Houle, pour le lancement de son livre de littérature jeunesse intitulé : Sue la sangsue. Cet événement s’est tenu le 20 novembre dernier à l’École élémentaire catholique Notre-Dame de Cornwall (ÉÉC Notre-Dame).

Ce sont les élèves de la maternelle de l’ÉÉC Notre-Dame qui ont bénéficié de la lecture du conte Sue la sangsue par son auteur, Louis P Houle. Ensemble, ils ont parlé d’inclusion et de diversité, des thèmes récurrents dans le livre. Ceci était à point avec la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention qui est en cours. Pour se préparer à cette activité, les enfants des classes de maternelle de l’école ont mené une enquête pour en apprendre davantage sur la sangsue.

Également, tous les élèves de la maternelle des écoles du CSDCEO recevront une copie du livre Sue la sangsue, accompagnée d’une infographie aux parents. Celle-ci portera sur comment mousser la lecture à la maison pour lire avec plaisir. Une version audio du livre, enregistrée avec les élèves de la 3e et de la 4e années de l’École élémentaire catholique Du Rosaire (Saint-Pascal-Baylon) est aussi disponible.

« Quoi de mieux que de transmettre le goût de la lecture à nos chers enfants. Toujours en lien avec notre plan stratégique Innovation 2021-2025 et spécifiquement avec l’innovation Bien-être, nous nous engageons à assurer à nos élèves un milieu d’apprentissage bienveillant, inclusif, équitable et sécuritaire. Nous encourageons le développement des habiletés socio-émotionnelles chez l’enfant, tout en lui promouvant de saines habitudes de vie. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

