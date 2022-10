Le CSDCEO détient toujours le meilleur taux de diplomation de la région!

La province de l’Ontario dévoile les taux de diplomation

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est très fier d’annoncer qu’une fois de plus, les élèves de ses écoles ont obtenu le plus haut taux de diplomation de la région. Le CSDCEO affiche celui le plus élevé, et ce, parmi les quatre conseils scolaires de l’Est, soit dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell.

Le taux de diplomation représente le nombre d’élèves qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO). Au CSDCEO, ce taux est de 93,8%, ce qui le place dans le top 10 de la province. Notons qu’en province, la moyenne se situe à 89%.

« Une fois de plus, nos élèves finissants du secondaire nous rendent fiers. Le CSDCEO continue de surpasser la moyenne provinciale et à se démarquer parmi les conseils scolaires sur son territoire. C’est grâce à nos membres du personnel dévoués qui ont à cœur la réussite des élèves. Avec diverses stratégies d’apprentissage innovantes de la petite enfance à la 12e année et aux nombreux programmes offerts aux élèves, ceux-ci réussissent fièrement! Félicitations aux élèves pour leur excellent travail. Merci aux parents et aux membres du personnel d’appuyer nos élèves au quotidien dans leur réussite! », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) est en croissance au niveau des inscriptions. Il assure l’éducation à plus de 10 400 élèves, répartis dans plusieurs centres de la petite enfance (garderies), 25 écoles élémentaires, 7 écoles secondaires et le Programme d’éducation aux adultes. En plus d’avoir le plus haut taux de diplomation de la région (93,8 %), le CSDCEO offre des programmes pour la réussite de tous les élèves, un enseignement basé sur les valeurs catholiques, un français de qualité et un certificat de bilinguisme. Le CSDCEO est le plus grand réseau d’écoles de langue française dans les cinq comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell et aussi le plus grand employeur sur ce territoire. Le CSDCEO, c’est une tradition d’excellence !