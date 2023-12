Les bureaux de santé locaux s’unissent pour vous rappeler de vous protéger, vous et les autres, contre les maladies respiratoires pendant la période des Fêtes

Bureau de santé de l’est de l’Ontario

Ces regroupements sont importants, car ils favorisent un sentiment d’appartenance, améliorent notre santé mentale et rapprochent les membres de notre communauté. Les virus respiratoires peuvent se propager facilement lorsque les gens se rassemblent (surtout pendant les Fêtes et les mois d’hiver). Les maladies respiratoires peuvent entraîner des répercussions importantes sur le bien-être général. Nous encourageons les personnes et les communautés à envisager des façons de réduire la propagation des maladies respiratoires.

La saison des infections respiratoires est arrivée – des virus comme la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) circulent en même temps que les virus courants du rhume et ceux causant de la toux. Vous protéger, vous, votre famille et les personnes qui, autour de vous, présentent un risque élevé de maladies graves et de complications, est une importante mesure de santé publique. De nombreuses personnes dans notre communauté, comme les aînés, les personnes enceintes, les jeunes enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, présentent un risque plus élevé de maladie grave, de complications et d’hospitalisations.

” Comme à chaque saison des infections respiratoires à l’automne et en hiver, il importe de suivre les précautions en matière de santé publique, et surtout de vous faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe “, souligne la Dre Linna Li, médecin-hygiéniste du Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark.

“Nous encourageons tout le monde à faire sa part pour réduire la propagation des maladies afin de diminuer la prévalence des maladies graves, des complications et des hospitalisations causées par les virus respiratoires “, déclare la Dre Vera Etches, médecin-chef en santé publique à Santé publique Ottawa.

” Cette saison, ce n’est pas seulement la population plus âgée qui nous préoccupe, mais aussi les enfants. La grippe peut causer des maladies graves et même entraîner une hospitalisation chez les enfants de moins de cinq ans. J’encourage tout le monde à se faire vacciner contre la grippe, en particulier les personnes de moins de 5 ans et de plus de 65 ans “, de dire le Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario.

” Les cas de grippe augmentent en Ontario, et la meilleure façon de rester en santé est de vous faire vacciner, affirme le Dr Piotr Oglaza, médecin-hygiéniste du Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. Si vous ne l’avez pas encore fait, il est temps de relever votre manche et de vous protéger, vous et vos proches. “

” Pendant cette période de risque élevé et croissant de maladies respiratoires, nous vous encourageons à prendre des précautions de santé publique pour vous protéger et protéger les personnes qui présentent un risque élevé de maladies graves “, déclare le Dr Jason Morgenstern, médecin-hygiéniste du Bureau de santé du comté et du district de Renfrew.

” Les précautions de santé publique que nous connaissons bien demeurent la meilleure défense contre la maladie et la meilleure façon de réduire sa propagation à la famille et aux amis “, souligne le Dr Ethan Toumishey, médecin-hygiéniste et chef de la direction du Bureau de santé de Hastings et Prince Edward.

Les bureaux de santé publique locaux de la région de l’Est appuient les recommandations provinciales sur l’utilisation des couches de protection ayant fait leurs preuves.

· Obtenez votre vaccin COVID-19 mis à jour et votre vaccin annuel contre la grippe.

o On recommande les deux vaccins pour les personnes de six mois et plus, et ils peuvent être reçus en même temps.

o Ces vaccins réduisent la probabilité que vous développiez une infection et sont particulièrement efficaces pour prévenir les maladies graves.

o La meilleure façon d’obtenir ces vaccins est de se rendre dans votre pharmacie locale. Pour obtenir la liste des pharmacies participantes près de chez vous, consultez : https://www.ontario.ca/emplacements-pour-la-vaccination/

o Certaines personnes peuvent également obtenir ces vaccins par l’intermédiaire de leur professionnel de la santé.

o Certains bureaux de santé publique organisent des cliniques pour les personnes qui ont de la difficulté à se procurer les vaccins. Consultez le site Web de votre bureau de santé local pour obtenir de plus amples renseignements.

· Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon (frottez les mains ensemble sous l’eau pendant 15 à 20 secondes) ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool.

· Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. C’est ainsi que les germes se propagent.

· Nettoyez et désinfectez les surfaces souvent touchées, comme les bureaux, les poignées de porte, les jouets et les claviers d’ordinateur.

· Toussez ou éternuez dans un mouchoir ou dans le creux du coude, pas dans votre main.

· Optimisez la qualité de l’air intérieur autant que possible, notamment en augmentant le taux d’échange de l’air, en changeant les filtres à air et en gardant les portes et les fenêtres ouvertes si possible (si le temps le permet).

· Restez à la maison lorsque vous êtes malade.

o Restez à la maison jusqu’à ce que vous ne fassiez plus de fièvre (sans l’aide de médicament réduisant la fièvre) et que vos symptômes s’améliorent pendant 24 heures (48 heures s’il y a des vomissements et de la diarrhée).

o Si vous présentez des symptômes d’une maladie respiratoire, ne visitez pas des personnes présentant un risque élevé de maladie grave, notamment les personnes qui sont en soins de longue durée, dans une maison de retraite ou à l’hôpital.

o Si vous ne pouvez pas rester à la maison, portez un masque bien ajusté pendant 10 jours après l’apparition des symptômes. Évitez les activités non essentielles sans masque.

o Vous n’êtes pas certain? Faites une auto-évaluation : Auto-évaluation pour la COVID-19 (Ontario.ca)

· Portez un masque bien ajusté, surtout si vous présentez un risque plus élevé de maladie grave.

o Faites-le pour vous protéger contre les virus respiratoires, pour protéger les personnes à risque élevé et lorsque vous récupérez après une maladie.

o Portez-le à l’intérieur, dans des endroits publics achalandés et en présence des personnes les plus vulnérables.

o Emportez un masque avec vous partout où vous allez, pour être prêt à l’utiliser si vous en avez besoin ou si on vous demande d’en porter un.

QUAND SE RENDRE AU SERVICE D’URGENCE

· Si vous avez des questions au sujet de votre santé (ou de celle de votre enfant), communiquez avec votre fournisseur de soins primaires ou avec ConnexionSanté Ontario au 8-1-1.

· Si vous ou votre enfant êtes en détresse (difficulté importante à respirer, douleur thoracique, évanouissement, difficulté à se réveiller, confusion ou aggravation significative de tout symptôme de maladie chronique), rendez-vous au service d’urgence le plus proche ou composez le 9-1-1.

Les bureaux de santé continuent de surveiller un certain nombre de facteurs, notamment la transmission respiratoire globale et la fréquence des maladies graves. Les rapports de surveillance des virus respiratoires de chaque région contiennent des renseignements sur les cas de COVID-19 et de grippe, les éclosions et bien plus encore.

Bien qu’il soit important de réduire la propagation des maladies transmissibles (comme les maladies respiratoires), il importe également de prendre soin de votre santé mentale pendant les Fêtes. Répandons encore plus de gentillesse pendant la période des Fêtes. Voici quelques ressources auxquelles vous ou un proche pouvez accéder :

· 9-8-8 : Ligne d’aide en cas de crise de suicide : Composez le 9-8-8 ou envoyez un message texte au 9-8-8, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

· Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 ou textez le mot PARLEZ au 686868, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

· Anxiété Canada

· Retrouvez son entrain Ontario est un programme d’auto-assistance, gratuit et accompagné pour les personnes de 15 ans et plus

· La Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) offre des ressources pour les adultes âgés et leur famille

