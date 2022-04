L’Hôpital communautaire de Cornwall est tourné vers l’avenir de soins exceptionnels

Le nouveau plan stratégique 2022-2027 aidera l’HCC à mener une transformation innovatrice des soins de santé à Cornwall et dans l’Est ontarien

Le 26 avril 2022

L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) est heureux de transmettre son plan stratégique 2022-2027, intitulé Au gouvernail d’une transformation innovatrice.

Ce nouveau plan est présenté à un moment critique de la transformation des soins de santé puisque les hôpitaux amorcent la reprise par suite de la pandémie de COVID-19. Trois orientations stratégiques ont été établies afin de créer des retombées positives mesurables pour notre population, à savoir la reprise, les gens et l’intégration.

Le plan est aussi guidé par un énoncé de mission et de vision renouvelé ainsi que par nos valeurs ICARE, rehaussant l’engagement de l’HCC à fournir des soins collaboratifs et de compassion étant équitables et participatifs pour les gens qu’il dessert.

« Au cours des derniers mois, nous avons collaboré avec nos équipes, nos partenaires et les intervenants pour définir des orientations stratégiques qui traceront une voie pour notre avenir tout en améliorant nos soins et nos services à la communauté, dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. Cet effort collectif a mené à l’élaboration d’un plan stratégique qui positionne l’HCC en vue d’une solide reprise postpandémique, axé sur les gens et favorisant l’intégration du système de santé. »

Les trois orientations stratégiques du plan traceront une voie afin d’adopter des façons innovatrices de restaurer et d’améliorer l’accès aux services de soins, d’appuyer le bien-être des gens et de répondre de façon équitable aux besoins de notre diversité de patients et de membres du personnel et enfin, de travailler avec nos partenaires communautaires à la transformation des soins de santé intégrés localement, y compris les membres de l’équipe Santé Ontario du Haut-Canada, de Cornwall et de la région.

« Nous remercions l’ensemble des patientes et des patients, du personnel, des médecins, des bénévoles, des partenaires de soins, des membres de la communauté, des organismes et des dirigeants municipaux de leurs contributions réfléchies à l’élaboration du plan, ajoute Despatie. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec eux à sa mise en place. »

« Le Conseil d’administration est ravi et fier d’approuver ce nouveau plan stratégique qui renforce le rôle de l’HCC en tant que chef de file régional de la prestation des soins de santé et qui améliorera les services locaux de soins de santé pendant des années », dit la présidente du Conseil de l’HCC, Josée Payette.

La version numérique du Plan stratégique 2022-2027 est en ligne au www.cornwallhospital.ca/fr/plan-strategique.