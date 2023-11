L’Hôpital communautaire de Cornwall honoré pour son engagement en faveur du don d’organes et de tissus

Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) a récompensé l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) pour ses efforts remarquables visant à intégrer les dons d’organes et de tissus dans la prestation de soins de qualité en fin de vie, en 2022-2023.

L’HCC a reçu le Prix du taux d’approche des donneurs admissibles de la province pour avoir atteint un taux de 100 %, surpassant ainsi la cible de 90 % établie par Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie). Ce prix est décerné aux hôpitaux qui utilisent des pratiques exemplaires pour faciliter les discussions sur le don d’organes et de tissus entre Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie), les patientes et patients admissibles et/ou les familles des personnes en fin de vie. C’est la troisième année que l’HCC reçoit ce prix.

« Nous sommes honorés de recevoir le Prix du taux d’approche des donneurs admissibles de la province pour la troisième année de suite. Cette reconnaissance met en lumière notre engagement soutenu à donner des soins de compassion centrés sur nos patients et les familles, particulièrement durant les moments les plus difficiles, a dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. Cela témoigne du dévouement et du professionnalisme de toute notre équipe de soins de santé pour faciliter les échanges très importants sur la fin de vie. »

L’HCC est l’un des 44 hôpitaux de la province à recevoir un prix d’excellence hospitalière 2022/23 décerné par Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie).

« L’Hôpital communautaire de Cornwall a contribué de façon remarquable au don d’organes et de tissus en Ontario et nous sommes fiers de travailler en partenariat avec son équipe exemplaire de professionnels de la santé tout au long de l’année afin de poursuivre ce travail vital, a déclaré Rebecca Cooper, vice-présidente du Réseau rénal de l’Ontario et du Réseau Trillium pour le don de vie, Santé Ontario. En veillant à ce que les volontés des donneurs se concrétisent, nous honorons leur altruisme et l’héritage qu’ils entendent laisser derrière eux. Chaque Ontarien peut potentiellement sauver ou améliorer une vie en s’inscrivant sur le site soyezundonneur.ca et en parlant à sa famille de sa décision de faire un don. »

À l’heure actuelle, près de 1 400 Ontariens sont en attente d’une greffe d’organe qui pourrait leur sauver la vie et des milliers d’autres ont besoin d’une greffe de tissu pour leur permettre de se rétablir. Tous les trois jours, une personne meurt dans l’attente d’un organe, tandis que celles qui attendent de recevoir de précieux tissus continuent de voir leur qualité de vie se dégrader.

Le succès du don et de la greffe d’organes et de tissus en Ontario repose sur les efforts inébranlables des hôpitaux et des professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour permettre aux Ontariens d’aider d’autres personnes en leur offrant le don de la vie. Les prix d’excellence hospitalière récompensent ce travail crucial et l’impact profond qu’il peut avoir sur les personnes en attente d’un don d’organe ou de tissu.

LE SAVIEZ-VOUS? Un donneur peut sauver et améliorer jusqu’à 80 vies grâce au don d’organes et de tissus. Inscrivez-vous pour faire un don et parlez à votre famille de vos souhaits. Visitez le site https://soyezundonneur.ca/ pour en savoir plus.