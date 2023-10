L’Hôpital de Cornwall accueille de nouveaux médecins d’urgence

L’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) est heureux d’annoncer l’ajout de trois médecins à temps plein à son équipe du Service d’urgence.

La Dre Miriam Ghaly ainsi que les Drs Aaron Sweeney et Jon Tran se joignent à l’HCC à un moment crucial alors que les hôpitaux sont toujours aux prises avec des volumes de patients et des défis associés aux ressources humaines en santé qui augmentent. L’arrivée de ces médecins permettra à l’HCC d’être mieux outillé pour répondre aux besoins des patients au Service d’urgence ainsi que pour donner des soins d’urgence exceptionnels et prodigués avec compassion.

Nos nouveaux médecins en bref :

La Dre Miriam Ghaly a grandi à Cornwall. Elle a fait ses études en médecine, puis elle a terminé sa résidence en médecine d’urgence en juillet 2023 à l’Université McGill.

Le Dr Aaron Sweeney est originaire de Montréal. Après ses études en médecine à l’Université de Montréal, il a terminé sa résidence en médecine d’urgence en juillet 2023 à l’Université McGill.

Le Dr Jon Tran a grandi à Cornwall. Il a fait ses études en médecine, puis il a terminé sa résidence en médecine familiale avec formation complémentaire en médecine d’urgence en juin 2023 à l’Université Queen’s.

Ensemble, ils ont hâte de contribuer au bien-être de notre communauté et de maintenir la vision de notre hôpital, qui est de fournir Des soins exceptionnels. Toujours.

« Nous sommes ravis d’accueillir la Dre Miriam Ghaly ainsi que les Drs Aaron Sweeney et Jon Tran au Service d’urgence, a dit la présidente et directrice générale de l’HCC, Jeanette Despatie. Ils apportent de vastes connaissances et une grande expérience à notre équipe; à n’en pas douter, ils offriront un soutien indispensable et auront un effet positif pour ce qui est de l’amélioration de l’accès aux soins d’urgence. »

« Si nous sommes ravis de ces ajouts à notre personnel médical, nous reconnaissons aussi qu’il reste du travail à faire pour recruter et retenir d’autres médecins, surtout au Service d’urgence, a dit le médecin-chef de l’HCC, le Dr Anastasios Boubalos. L’Hôpital entend s’attaquer à ces défis pour réduire les temps d’attente et accroître l’accès aux soins pour les patientes et les patients. »

L’HCC rappelle encore aux gens que les patientes et les patients au Service d’urgence font l’objet d’un triage et qu’ils sont vus par un médecin en fonction de la gravité de leur état et non selon leur ordre d’arrivée. Cela veut que des gens doivent possiblement attendre plus longtemps que d’autres, étant donné surtout que le Service continue d’avoir des volumes élevés de patients et qu’il doit gérer des défis de dotation en personnel. Veuillez donc faire preuve de patience et de respect; sachez aussi que vous pourriez devoir attendre longtemps.

En 2022-2023, il y a eu 51 293 visites au Service d’urgence, soit une moyenne de 140 personnes tous les jours.