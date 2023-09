Partagez votre expérience afin d’améliorer le système de soins de santé dans l’Est de l’Ontario

L’Équipe Santé Ontario du Grand Fleuve (ESO GF) recherche activement des membres de la communauté qui ont de l’expérience en gestion de maladies chroniques, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, pour devenir membres de la table d’experts des partenaires ayant une expérience vécue. Les fournisseurs de soins de santé et les administrateurs de l’ESO GF désirent travailler en collaboration avec les usagers du système pour metre en oeuvre un nouveau modèle de prestation de soins de santé qui permet de mieux relier les patients/clients et les fournisseurs au sein de leurs communautés.

La création d’un système de soins de santé centré sur les gens vous intéresse?

Nous recherchons des personnes ayant une expérience vécue qui reçoivent des services dans les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry, dans la ville de Cornwall, dans le sud-est rural d’Ottawa et du canton de Russell ou à Akwesasne, pour représenter tant le milieu rural que le milieu urbain. Tous les résidents de la communauté âgés de 18 ans et plus peuvent devenir membres de la table d’experts.

La priorité sera donnée au recrutement de personnes appartenant à des groupes en quête d’équité et confrontées à des obstacles supplémentaires, à la discrimination et au racisme. Dans la mesure du possible, nous chercherons à faire entendre la voix de personnes qui ont vécu des situations d’inégalité en matière de santé et qui apportent un point de vue différent à la table. Grâce à votre participation active, la table des partenaires ayant une expérience vécue se fera la porte-parole des personnes de notre région dans la conception collaborative, l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes et des services de l’équipe Santé Ontario.

Table des partenaires ayant une expérience vécue – Joignez l’équipe!

L’ESO du Grand Fleuve vous offre différents niveaux de participation, en fonction de votre disponibilité. Le temps demandé à un membre variera en fonction du niveau de participation choisi. Bien qu’il s’agisse d’un poste bénévole, les personnes retenues pourront obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, s’il y a lieu, et d’autres frais approuvés qui sont nécessaires pour soutenir l’adhésion.

Pour plus d’information ou pour demander le formulaire de déclaration d’intérêt, veuillez remplir le formulaire « Impliquez-vous » sur notre site Web : https://esogf.ca/impliquez-vous/.

Qu’est-ce qu’une équipe Santé Ontario et pourquoi impliquer des personnes ayant une expérience vécue?

L’Ontario s’est engagée à offrir un système de santé durable centré sur les besoins des patients, des clients et des résidents. La province a mis sur pied des équipes Santé Ontario, un nouveau modèle de soins réunissant les fournisseurs de soins de santé pour qu’ils travaillent comme une seule et même équipe pour améliorer la communication, et ultimement, l’expérience des personnes recevant des soins.

La pierre angulaire de ce modèle est la participation des personnes ayant une expérience vécue. Nous avons besoin de votre opinion sur ce qui fonctionne bien et ce que nous devrions améliorer.

Pour que notre plan d’amélioration de l’intégration du système de santé soit couronné de succès, il est essentiel de faire participer les gens aux discussions sur les besoins du système de santé et sur l’élaboration d’un nouveau modèle d’intégration. Votre participation à cete table d’experts favorisera le dialogue alors que vous conseillerez l’ESO GF sur les différentes problématiques et perspectives. C’est l’occasion pour vous de faire une différence dans la coordination et la prestation des soins de santé dans votre communauté.

« Là où la santé et le bien-être de chaque personne comptent! »

L’Équipe Santé Ontario du Grand Fleuve (ESO GF) est un regroupement de fournisseurs de services de santé et de services sociaux qui planifient et travaillent ensemble, en tant que grande équipe coordonnée, pour fournir des services et des soutiens intégrés qui répondent aux besoins en matière de santé des personnes qui veulent obtenir des soins dans la ville de Cornwall, les comtés unis de Stormont, de Dundas et Glengarry, Akwesasne, dans certaines parties du canton de Russell ainsi que du sud-est rural d’Ottawa.