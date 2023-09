Un nouveau O’Canada à saveur multiculturelle au CSDCEO

L’école recommence cette année avec une grande nouveauté pour la communauté du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) : une reprise multiculturelle de l’hymne national canadien. Cette version voit le jour puisque les écoles du CSDCEO s’enrichissent de plus en plus d’élèves, de familles et de membres du personnel issus autant des diverses Francophonies que de cultures et régions variées. Parallèlement, l’identité de ses élèves est de plus en plus branchée sur le monde.

Plusieurs artistes ont prêté leur voix à cette chanson collective, à commencer par Ferline Regis, Gabrielle Goulet, Martin Massé, Wise Atangana, Kaiday (Kaede Nguyen) et Noah Rivard. Enregistrée au studio de Brian St-Pierre, cette nouvelle version interculturelle de l’hymne national propose un rythme de célébration. En l’espace de 90 secondes, c’est un voyage dans le temps aux quatre coins de la planète!

Un vidéoclip a été créé à partir de la prestation filmée dans un paysage magnifique, tout ceci sous la direction artistique de Félix Saint-Denis et grâce à une équipe de production formée d’artisans qui sont, eux aussi, de fiers anciens des écoles du CSDCEO. Le public est transporté dans chacune des régions des sept écoles secondaires du CSDCEO, faisant rayonner les drapeaux canadien et franco-ontarien. Au début et à la fin du vidéoclip, des enfants de quatre familles et de quatre écoles du CSDCEO (de Saint-Isidore, Casselman et Embrun) illustrent diverses origines et cultures. Sont représentés, entre autres, le Brésil, l’Acadie, la Guinée, la France, la Côte d’Ivoire, l’Irlande, le Portugal, Wendake et le Canada.

« En cette année du 25e du CSDCEO, je tiens à remercier l’équipe du Service de construction identitaire du CSDCEO pour la production de cette nouvelle version de l’hymne national. Il s’agit là d’un outil identitaire puissant qui procurera beaucoup de fierté régionale ! Cette nouvelle production aidera les écoles à renforcer le sentiment d’appartenance au territoire du CSDCEO, à l’Est ontarien et à la Francophonie mondiale. En plus de mettre à l’honneur des modèles accessibles, cette nouvelle interprétation collective de l’hymne national célèbre, musicalement, les puissantes racines traditionnelles et l’extraordinaire enrichissement interculturel avec lesquels évolue la culture franco-ontarienne. », de partager Mme Lyne Racine, directrice de l’éducation et secrétaire.

