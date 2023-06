Une nouvelle stratégie sanitaire pour aborder l’usage de substances à Cornwall, Akwesasne et dans SDG

Les partenaires communautaires locaux et les personnes qui ont expérimenté l’usage de substances se sont réunis dans le but d’aborder les problèmes entourant l’usage de substances à Cornwall, Akwesasne, et dans Stormont, Dundas et Glengarry (SDG). Approximativement 20 agences venant des secteurs de la santé, des services sociaux, de l’application de la loi et de l’éducation se sont engagées à faire partie de la Stratégie santé sur l’usage de substances (SSUS) dans la région.

Les importantes hausses des différents indicateurs liés aux empoisonnements (c.-à-d. les surdoses) aux opioïdes sont une première situation préoccupante pour la Stratégie santé. L’Hôpital communautaire de Cornwall a signalé 71 visites à l’Urgence à cause d’empoisonnement aux opioïdes durant l’exercice financier 2020-2021, et 132 pour celui de 2021-2022, une augmentation de 86 % entre ces deux périodes de rapport. De plus, en 2022, les services paramédicaux de Cornwall-SDG ont répondu à 143 appels reliés aux intoxications aux opioïdes, soit une hausse de 170 % par rapport aux 53 appels liés à des empoisonnements aux opioïdes, reçus en 2020. Dans la région élargie du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, il y a eu en 2022, 40 décès dont l’origine serait peut-être associée aux drogues.

C’est pourquoi les partenaires impliqués ont reconnu le besoin de passer à l’action grâce à une approche collaborative. Le but de la SSUS est de répondre aux besoins des personnes qui subissent des répercussions négatives associées à l’usage de substances, par le biais de quatre importants piliers – la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et la sécurité communautaire – tout en s’efforçant de diminuer la stigmatisation parfois associée à l’usage de substances.

Une des premières mesures à prendre dans le cadre de la stratégie sera de procéder à des consultations communautaires pour recueillir les commentaires de tous ceux et celles qui font ou ont fait l’expérience de l’usage de substances, ainsi que leurs amis, familles et aidants. Les renseignements qui seront recueillis pendant ces consultations seront intégrés dans l’élaboration de la stratégie. Ils permettront de répertorier les services, les programmes et les soutiens disponibles, tout en identifiant aussi les lacunes existantes, le cas échéant. Les résultats seront transmis aux partenaires communautaires et aux membres du grand public.

Le sondage est disponible en ligne à l’aide du lien ci-dessous, jusqu’au 31 juillet 2023, et accessible à toutes les personnes qui font ou ont fait l’expérience de l’usage des substances ainsi qu’à leurs familles, amis et aidants : https://chkmkt.com/SUHS-SSUS. Un supplément d’information concernant la SSUS et le sondage sont disponibles à https://eohu.ca/fr/my-health/strategie-sante-sur-l-usage-de-substances.

Pour de plus amples renseignements ou en cas de questions sur le sondage, veuillez contacter le Bureau de santé de l’est de l’Ontario au 1 800 267-7120.