Amélioration des résultats pour les patients au moyen de la connectivité transparente des soins de santé dans l’Est de l’Ontario

L’HCC mène une démarche innovatrice d’intégration numérique pour faciliter l’échange bidirectionnel des dossiers de santé électroniques avec les établissements de soins de longue durée à Cornwall, dans SDG et à Akwesasne.

Le 5 décembre 2023 – Grâce au système d’échange d’informations sur la santé Ontario eHub, l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) a le plaisir d’annoncer qu’il facilite maintenant l’échange bidirectionnel sécuritaire des dossiers de santé électroniques avec les établissements de soins de longue durée dans l’ensemble de la ville de Cornwall, des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et d’Akwesasne.

Ce lien numérique transparent entre les établissements, soit le premier du genre dans la région, permet de s’assurer que des renseignements importants sur les patientes et les patients sont à la disposition du personnel de soins de longue durée dans un délai de 30 minutes après les mises en congé de l’hôpital et vice versa, malgré l’utilisation de systèmes différents de dossiers de santé électroniques. Cela permet une communication améliorée entre les fournisseurs de soins et facilite des transitions plus sécuritaires et efficientes des soins, permettant ultimement d’atténuer les pressions sur la capacité et contribuant à l’amélioration des résultats pour les patients.

Le Dr Ashley Cook, vice-président des Affaires médicales de l’HCC et directeur médical de Southbridge Cornwall, explique ainsi l’effet transformateur dans la région d’Ontario eHub : ” Souvent, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée utilisent des systèmes différents de dossiers de santé électroniques, ce qui peut causer des problèmes et des retards dans l’échange de renseignements importants sur les patients tels que les antécédents en matière de santé, les allergies et les médicaments. Les gens se fient donc grandement aux dossiers papier, aux appels téléphoniques, parfois même aux membres des familles ou aux proches aidants pour transmettre des renseignements importants. Pour la première fois, le système Ontario eHub permet de surmonter les difficultés liées aux différents systèmes de dossiers de santé électroniques, permettant ainsi de s’assurer que des renseignements essentiels sur les patients, aussi exacts que possible, sont promptement disponibles pour les fournisseurs de soins de santé qui participent à la transition des soins. “

Les six établissements locaux de soins de longue durée qui sont actuellement reliés à l’HCC grâce au système provincial eHub sont les suivants : Glen-Stor-Dun Lodge, le foyer de soins de longue durée Lancaster, Sandfield Place, Southbridge Cornwall, le Centre de soins prolongés St-Joseph et l’établissement de soins de longue durée Tsiionkwanonhso:te à Akwesasne. En mars, l’hôpital a annoncé qu’il a commencé à échanger les dossiers de patients sortants de façon unidirectionnelle avec ces établissements dans le cadre de la phase initiale de déploiement du projet.

Les connexions bidirectionnelles étant établies, le travail est en cours pour ce qui est de la prochaine phase de déploiement de ce système électronique, qui comprend le branchement de systèmes régionaux de soins actifs pour que les hôpitaux ayant différents dossiers de santé électroniques puissent échanger entre eux des renseignements sur les patientes et les patients, ce qui créera des avantages semblables à ceux qui existent lors des transferts entre les hôpitaux en raison de besoins variés en matière de soins actifs.

L’HCC prépare aussi le lancement d’une nouvelle version du portail des patients MyChart™ qui est prévu au début de l’an prochain. Ce portail amélioré comprendra des fonctionnalités innovatrices pour que les patients, les familles et les aidants aient accès à davantage d’outils de gestion complète des soins de santé et de rappels, en plus de pouvoir consulter leurs dossiers de santé hospitaliers.

Guidé par son plan stratégique 2022-2027, l’HCC priorise l’intégration en tant qu’élément essentiel de la transformation innovatrice des soins de santé vers un système régional de soins de santé plus interconnecté afin de mieux répondre aux besoins à court et à long terme des patients locaux.