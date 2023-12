Une vaccination à jour offre une plus grande protection! Faites-vous vacciner pour la saison des Fêtes

BSEO

Alors qu’arrive la période des Fêtes, c’est aussi le retour des maladies respiratoires saisonnières, notamment un nombre élevé de cas de COVID-19 dans la région. Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) incite toutes les personnes admissibles à la dose suivante de leur vaccin contre la COVID-19 ou la grippe de les recevoir le plus rapidement possible. La vaccination est l’étape clé de la prévention de maladie grave et, jumelée à d’autres pratiques pour prévenir les infections, elle peut favoriser la protection contre les maladies respiratoires graves pour vous et vos proches pendant la saison.

La vaccination à jour

Le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19 sont disponibles pour tous ceux qui sont âgés de 6 mois et plus, et peuvent être administrés en même temps en toute sécurité. Veiller à ce que vous et vos proches ayez reçu la plus récente dose de ces vaccins aidera à prévenir les infections et l’hospitalisation à la suite de ces maladies. La plus récente formule du vaccin contre la COVID-19 protège contre le sous-variant XBB.1.5. d’Omicron ainsi que les autres sous-variants qui sont présentement en circulation dans la communauté. Les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe sont disponibles dans les pharmacies et chez les fournisseurs de soins de santé participants. Des rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 peuvent aussi être pris dans les bureaux du BSEO en passant par https://www.ontario.ca/rendezvous-vaccin/ ou en appelant l’Infocentre provincial pour la vaccination au 1 833 943-3900. Les rendez-vous de vaccination contre la grippe pour les enfants de moins de 5 ans et les membres de leur foyer peuvent aussi être pris dans les bureaux du BSEO à https://booking.eohu.ca/fr.

” Les vaccins peuvent prendre jusqu’à deux semaines avant d’offrir une protection solide. Il est donc important de vous faire vacciner le plus tôt possible pour mieux vous protéger lors de vos prochains rassemblements “, dit le Dr Paul Roumeliotis, Médecin hygiéniste au BSEO. ” Obtenir vos vaccins peut non seulement prévenir la maladie grave mais peut aussi atténuer le fardeau de nos hôpitaux et du système de la santé. Les vaccins peuvent également veiller à ce que tout le monde passe une période des Fêtes en sécurité et en bonne santé. “

Autres conseils pour diminuer les risques de tomber malade et de propager les germes

En plus de rester à jour dans votre vaccination, vous pouvez prendre d’autres mesures pour prévenir la propagation des germes, telles que :

· Se couvrir la bouche avec la manche ou le coude pour tousser ou éternuer

· Se laver les mains souvent à l’eau savonneuse ou à l’aide d’un nettoyant pour les mains à base d’alcool

· Ne pas se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains qui ne sont pas lavées

· Désinfecter les endroits et les articles touchés souvent, comme les poignées de porte et les comptoirs

· Maintenir et optimiser la qualité de l’air à l’intérieur, avec un purificateur d’air par exemple

· Porter un masque dans les espaces intérieurs qui sont bondés, si vous êtes à risque élevé de maladie grave

· Rester à la maison si vous êtes malade jusqu’à ce que vous ne fassiez plus de fièvre et que les autres symptômes se soient améliorés pendant 24 heures pour les maladies respiratoires (48 heures pour les symptômes gastrointestinaux) et porter un masque pendant 10 jours après l’apparition des symptômes respiratoires, en cas de sortie.

Pour les personnes qui sont à risque élevé de maladie grave à la suite d’infections respiratoires, des médicaments antiviraux sont aussi disponibles pour soigner la COVID-19 et la grippe, si vous tombez malade. Adressez-vous à votre fournisseur de soins de santé pour en savoir plus et pour déterminer si vous y êtes admissible.

Pour en savoir plus sur les maladies respiratoires, consultez BSEO.ca/Respiratoire.