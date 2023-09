COMMUNITY EVENTS

To submit your event email: jmayer@seawaynews.media

FRIENDLY CIRCLE SENIORS CLUB’S CHRISTMAS MARKET Sat. October 21, 10am-2pm. South Stormont Hall, Long Sault. Lunch available, draws, door prizes, fashion show, 21 vendors & lots more.

ORANGE SHIRT DAY – Sat. Sept 30, 1-4PM at Lamoureux Park. Speakers, performers, presentations, vendors. Vendor registration contact Carolyn.francis@akwesasne.ca or julia.benedict@akwesasne.ca. To volunteer contact nova.cook@cwcas.ca or andrea.ciampaglia@cwcas.ca.

TRI-COUNTY LITERACY COUNCIL – COMMUNICATION WORKS (4 Fridays) FREE Starts Friday, Sept. 29, 10-12. Dive into interactive lessons, engaging discussions, and hands-on activities. Training at Cornwall Public Library. Register 613-932-7161.

TRI-COUNTY LITERACY COUNCIL – WORKPLACE WELLNESS – FREE Online starting Oct. 30, 1 p.m. – free training program designed to provide wellness strategies, especially for persons in employment and education settings. Call 613-932-7161.

TRI-COUNTY LITERACY COUNCIL – BULLET JOURNALING (one day a week) FREE Starts Nov 2, 2023 – Do you want to live a more productive, organized, or meaningful life? Do you want to unleash your creativity while reaching your goals? Sign up 613-932-7161.

CRAFT AND ART WINTER WONDERLAND Knox-St. Paul’s United Church- Saturday November 25, 9am – 2pm Vendors Wanted $25 a table. To book a table or for more info. contact Carolyn Ruda 613-932-2415 carolynruda@gmail.com

MENTAL ILLNESS AWARENESS WALK – Thurs., Oct. 5, 10AM-12PM, Civic Complex, Salon B. Awareness Walk, Testimonial, Community Kiosk, Door Prize, Hope & Resiliency Awards. All welcome! Info or register visit cmha-east.on.ca (events tab) or Angele 613-551-9253

COUNTRY MUSIC & DANCE Lions Club Bonville Sat., Oct. 14. Supper served 6PM. BBQ chicken, french fries, salad & dessert. Music & Dance from 7-11PM. Info Marland 613-936-3625.

FALL MARKET: Trinity Church Hall, 105 Second St., Sat., Nov. 4th 10AM-2PM. Come SELL, BROWSE or BUY. Coffee, tea & sandwiches available. To rent a table ($20) or more info email sandy.riv71@gmail.com

WOMEN’S BASKETBALL IS BACK!! Ladies over 18. Games played at St. Lawrence COLLEGE on WEDNESDAY nights, either 6:30pm or 7:30pm. Register by Sunday October 1, 2023 at 9pm. First game Wed. October 18 until April 2024. $130 to register. Text Kelsey 613-662-6947.

TURKEY PARISH SUPPER: Our Lady Of The Angels Parish on Sun., Oct. 15 from 4-7PM. 4 St. Polycarp St. Moose Creek Recreation Hall; wheelchair accessible. Adults $15; Children 6-12 $7.50; Children under 6, Free. Take out available. Everyone Welcome!

CHRISTMAS ARTS & CRAFT SHOW at the Seaway Senior Citizens Club 506 PItt St on Saturday November 18th 10am-2pm. Vendor tables available. Info Karen Cooper at 932-4969

LEGION SENIORS OVER 60 CLUB BID EUCHRE will be held Thurs. October 5, 12 & 26. The seniors over 60 club will be hosting Brockville Branch 96 Thurs. October 19. All members are welcome to join. We will be playing darts & cards that day.

THE READY, STEADY, WIGGLES LIVE TOUR is coming to the Cornwall Civic Complex on Friday, September 29th, 2023. Doors open at 5:00PM and showtime is 6:00PM. Tickets are $56.00 each, and there are good seats still available. You can purchase on-line at www.ticketpro.ca or call the Civic Complex Box Office at (613) 938-9400.

LADIES AUXILIARY LEGION BRANCH 297 executive meeting at 6:30 pm. General meeting at 7 pm. Dates are: Oct 4; Nov 1; Jan 3; Feb 7; Mar. 6; April 3 and 24; May 1 and June 5th.

THE SEAWAY STRINGS invites experienced fiddlers to join us for another year of fun playing Scottish, Irish, and Old Time music Thurs. from 1-3 pm at the Seaway Senior Citizens Club, 506 Pitt St. Info: Rick at 613-932-2872.

LADIES AUXILIARY LEGION BRANCH 297 FALL TEA on Wed., Oct 25 from 11am- 1 pm. Luncheon: soup & sandwich, dessert, coffee & tea. Bake table, white elephant table, basket draw.

CHILDREN’S CHRISTMAS FUND SPAGHETTI DINNER on Oct. 1 at the Royal Canadian Legion from 4:30-6:30 pm. Info: Tom 613-362-0740.

CHILDRENS CHRISTMAS FUND Ham and Scalloped Potato dinner on Nov. 26 at the Royal Canadian Legion from 4:30 – 6:30 pm. Info Tom 613-362-0740.

ST. LAWRENCE SENIORS BINGO at ANAF Mondays and Thursdays. Doors open at 10am. Bingo starts at 12pm.

MOOSE LODGE EVENTS: Darts 7pm Mon.-Wed. & Fri.; Jamming 6 pm Thursdays; Music by Madie & Joe Fri., Sept. 30. Located at 443 11th St. West.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Let’s Play Euchre Oct 4 & 18 at 7 pm. Info Roly 613-932-9396 or Gerry 613-931-3076.

LEARN TO SQUARE DANCE. Free Friday lessons Fridays to Oct. 10 from 7-8 pm at 800 12th St E. Cornwall. Knox-St. Paul United Church basement

Casual attire. Vax required. Mask voluntary. Questions 613-330-4873 Helen

MONTHLY BREAKFAST by The Ladies’ Auxiliary of the Royal Canadian Legion Br 297 on Second St. West. The first Sunday of every month from 9am-noon. Full Breakfast. Thank you for your support.

SPAGHETTI FUNDRAISER: on the last Friday of the month. The next fundraiser will be on Sept. 29th at Knights of Columbus, 205 Amelia St. (downstairs) from 11:30am-1 pm and 4-6:30 pm.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND rehearses beginner-intermediate concert band pieces Thurs. at St. Felix de Valois church hall 3:30 – 5 p.m.Info: www.cornwallnewhorizonsband.org or see us on Facebook.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH Sunday Morning Worship Service 10am. Konnect Kids 4-12 years. Nursery avail. Midweek Bible Study Thursdays at 6:30 p.m. ( Starting Sept. 14th ) Info. 613-936-9166 or cornwallwesleyan@gamil.com or www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

GAMBLERS ANONYMOUS meetings every Tuesday at 7 pm at Wesleyan Church, 780 Sydney St. 613-362-7634.

CORNWALL NEWCOMERS CLUB welcomes women who have moved in the last 4 years to Cornwall and the SD&G Counties. Info: Henriette 613-330-9039.

IS SOMEONE’S DRINKING BOTHERING YOU? You are not alone. There is help and hope. Call 613-937-4880 or visit www.al-anon.org

CORNWALL COMFORT QUILTS are handmade for and given to Cancer patients. Info: Janice 613 936-1951.

IF YOU ARE LOOKING FOR BOOKS AND ITEMS of a religious nature, visit “Catholic Information Centre” Mon.- Fri.10am-4pm at Unit 1, 812 Pitt St. 613-933-5099

THE PROBUS CLUB OF CORNWALL and area has interesting guest speakers and regular outings each month for retirees and those who are semi-retired. Info: Louise at 613 932-7557.

MULTIPLE MYELOMA SUPPORT: If you or someone you know has been diagnosed with Myeloma and would like to connect with others, join us on Facebook, and email at cornwallareasupport@myeloma.ca.

WEDNESDAY LUNCHES: by the members of the Knights of Columbus “Seniors & Friends”, 205 Amelia St. (downstairs) Wednesdays from 11:30am-1pm.

KNIGHTS OF COLUMBUS, 205 Amelia St. (downstairs). Wings & Things every Thursday from 4:30 – 8 pm. Take-out available.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB 506 Pitt St offers guitar lessons, jamming sessions, chair yoga, fitness classes, bid euchre, canasta, crafts, quilting, choir, darts and more. Call 932-4969 for times and more information.

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND invites musicians to join us. Rehearsals every Wednesday, 6:45pm to 8:45pm at The Salvation Army Community Church, 500 York Street. Info: Ralph Bough at 613-362-4881.

BINGO AT THE CCÉC! Come play every Monday at 6:00pm. Doors open at 4:00pm. NO RESERVATION. Meet us at CCÉC 146b avenue Chevrier, Cornwall.

BEREAVED FAMILIES OF ONTARIO South Eastern Region. Open suppose and share group sessions 6 pm on the 1st and 3rd Thursday of each month in the Starbrite Centre, located at 343 Pitt St. Info: 613-936-7470.

THE MOCCASIN RAILROAD CLUB meets at 7 pm the first Wednesday of each month at the Centre Charles Emile Claude, 146B Chevrier Avenue. Modellers and rail enthusiasts. Info: John Kelly, 613 930-5646.

SEAWAY TOASTMASTERS CLUB is a supportive public speaking group with a focus on personal growth. Join us every second and fourth Tuesday, at the Cornwall Public Library, at 6:15pm. Meeting starts at 6:30 sharp. Info: Nathalee Leblanc 613-302-9658 or nathaleemartin@gmail.com.

SEAWAY FIBROMYALGIA GROUP. Aqua Fitness Group @ Cornwall Aquatic Center every Tuesdays & Friday’s from 12 pm – 1Pm. Info: Judy 613-330-0588; Leona 613-931-2874; Denise 613-938-3615; Theresa 613-662-8713

CORNWALL ROYAL CANADIAN LEGION regular Fun Dart games every Mon. & Tues. at 1pm. Everyone welcome. Info: 613 931-1815.

MARCHÉ DE NOËL DU CLUB DES SENIORS DU FRIENDLY CIRCLE sam. 21 octobre, 10h-14h. Salle South Stormont, Long Sault. Déjeuner disponible, tirages, prix de présence, défilé de mode, 21 vendeurs et beaucoup plus.

JOURNÉE DU TISSU ORANGE – Samedi 30 septembre, de 13 h à 16 h au parc Lamoureux. Conférenciers, artistes, présentations, vendeurs. Pour l’inscription des vendeurs, contacter Carolyn.francis@akwesasne.ca ou julia.benedict@akwesasne.ca. Pour faire du bénévolat, contactez nova.cook@cwcas.ca ou andrea.ciampaglia@cwcas.ca.

CONSEIL D’ALPHABÉTISATION TRI-COUNTY – COMMUNICATION WORKS (4 vendredis) GRATUIT Commence le vendredi 29 septembre, de 10 à 12 heures. Plongez dans des leçons interactives, des discussions passionnantes et des activités pratiques. Formation à la Bibliothèque publique de Cornwall. S’inscrire au 613-932-7161.

TRI-COUNTY LITERACY COUNCIL – WORKPLACE WELLNESS – GRATUIT En ligne à partir du 30 octobre, 13 h – programme de formation gratuit conçu pour fournir des stratégies de bien-être, en particulier pour les personnes dans les milieux de l’emploi et de l’éducation. Appeler le 613-932-7161.

TRI-COUNTY LITERACY COUNCIL – BULLET JOURNALING (un jour par semaine) GRATUIT à partir du 2 novembre 2023 – Voulez-vous vivre une vie plus productive, plus organisée ou plus significative ? Voulez-vous libérer votre créativité tout en atteignant vos objectifs ? Inscrivez-vous au 613-932-7161.

ARTISANAT ET ART WINTER WONDERLAND Église unie Knox-St. Paul’s – samedi 25 novembre, de 9 h à 14 h Vendeurs recherchés 25 $ la table. Pour réserver une table ou pour plus d’information, contactez Carolyn Ruda 613-932-2415 carolynruda@gmail.com

MARCHE DE SENSIBILISATION À LA MALADIE MENTALE – Jeudi 5 octobre, de 10 h à 12 h, Complexe civique, Salon B. Marche de sensibilisation, témoignages, kiosque communautaire, prix de présence, prix de l’espoir et de la résilience. Tout le monde est le bienvenu ! Pour plus d’information ou pour s’inscrire, visitez cmha-east.on.ca (onglet événements) ou communiquez avec Angele au 613-551-9253.

MUSIQUE ET DANSE COUNTRY Lions Club Bonville Samedi 14 octobre. Souper servi à 18 h. Poulet BBQ, frites, salade et dessert. Musique et danse de 19 h à 23 h. Renseignements : Marland 613-936-3625.

MARCHÉ D’AUTOMNE : salle de l’église Trinity, 105, rue Second, samedi 4 novembre, de 10 h à 14 h. Venez VENDRE, CONSULTER ou ACHETER. Café, thé et sandwichs disponibles. Pour louer une table (20 $) ou pour plus d’informations, envoyez un courriel à sandy.riv71@gmail.com.

LE BASKET-BALL FÉMININ EST DE RETOUR ! Pour les femmes de plus de 18 ans. Lawrence COLLEGE les MERCREDI soirs, à 18h30 ou 19h30. Inscrivez-vous avant le dimanche 1er octobre 2023 à 21h. Premier match le mer. 18 octobre jusqu’à avril 2024. 130 $ pour s’inscrire. Envoyez un message à Kelsey au 613-662-6947.

Souper de la paroisse TURKEY : Paroisse Our Lady Of The Angels le dimanche 15 octobre de 16h à 19h. 4 rue Saint Polycarpe, salle de loisirs de Moose Creek ; accessible aux fauteuils roulants. Adultes : 15 $ ; enfants de 6 à 12 ans : 7,50 $ ; enfants de moins de 6 ans : gratuit. Possibilité de plats à emporter. Tout le monde est le bienvenu !

EXPOSITION D’ARTS ET D’ARTISANAT DE NOËL au Seaway Senior Citizens Club 506 PItt St le samedi 18 novembre de 10h à 14h. Tables de vendeurs disponibles. Info Karen Cooper au 932-4969

Le LEGION SENIORS OVER 60 CLUB BID EUCHRE aura lieu les jeudis 5, 12 et 26 octobre. 5, 12 et 26 octobre. Le club des aînés de plus de 60 ans accueillera la filiale de Brockville 96 le jeudi 19 octobre. 19 octobre. Tous les membres sont les bienvenus. Nous jouerons aux fléchettes et aux cartes ce jour-là.

La tournée READY, STEADY, WIGGLES LIVE TOUR sera présentée au Complexe civique de Cornwall le vendredi 29 septembre 2023. Les portes ouvriront à 17 h et le spectacle aura lieu à 18 h. Les billets coûtent 56 $ chacun et il y a encore de bonnes places disponibles. Vous pouvez acheter des billets en ligne à www.ticketpro.ca ou appeler la billetterie du Complexe civique au (613) 938-9400.

LADIES AUXILIARY LEGION BRANCH 297 réunion exécutive à 18h30. Assemblée générale à 19 heures. Les dates sont les suivantes : 4 octobre, 1er novembre, 3 janvier, 7 février, 6 mars, 3 et 24 avril, 1er mai et 5 juin.

THE SEAWAY STRINGS invite les violoneux expérimentés à se joindre à nous pour une autre année de plaisir à jouer de la musique écossaise, irlandaise et Old Time les jeudis de 13 h à 15 h au Seaway Senior Citizens Club, 506, rue Pitt : Rick au 613-932-2872.

THÉ D’AUTOMNE LADIES AUXILIARY LEGION BRANCH 297 le mercredi 25 octobre de 11h à 13h. Déjeuner : soupe et sandwich, dessert, café et thé. Table de pâtisserie, table de l’éléphant blanc, tirage au sort de paniers.

DÎNER SPAGHETTI DU FONDS DE NOËL DES ENFANTS le 1er octobre à la Légion royale canadienne de 16 h 30 à 18 h 30. Renseignements : Tom 613-362-0740.

FONDS DE NOËL DES ENFANTS Souper de jambon et de pommes de terre festonnées le 26 novembre à la Légion royale canadienne de 16 h 30 à 18 h 30. Info : Tom 613-362-0740.

SENIORS ST. LAWRENCE SENIORS BINGO à l’ANAF les lundis et jeudis. Les portes ouvrent à 10 h. Le bingo commence à 12 h. Le bingo commence à 12 heures.

ÉVÉNEMENTS AU MOOSE LODGE : Fléchettes à 19 h du lundi au vendredi et le vendredi ; Jamming à 18 h le jeudi ; Musique par Madie & Joe le vendredi 30 septembre. Situé au 443 11th St. West.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Let’s Play Euchre 4 et 18 octobre à 19h. Renseignements : Roly 613-932-9396 ou Gerry 613-931-3076.

APPRENDRE À DANSER LE QUADRILLE. Cours gratuits les vendredis jusqu’au 10 octobre de 19 h à 20 h au 800 12th St E. Cornwall. Sous-sol de l’église unie Knox-St. Paul Tenue décontractée. Vax requis. Masque facultatif. Questions 613-330-4873 Helen

PETIT DÉJEUNER MENSUEL par l’Auxiliaire féminin de la Légion royale canadienne, Frère 297, sur la rue Second Ouest. Le premier dimanche de chaque mois, de 9 h à midi. Petit déjeuner complet. Merci de votre soutien.

Collecte de fonds SPAGHETTI : le dernier vendredi du mois. La prochaine collecte de fonds aura lieu le 29 septembre aux Chevaliers de Colomb, 205 rue Amelia (en bas) de 11h30 à 13h et de 16h à 18h30.

CORNWALL NEW HORIZONS BAND répète des morceaux de concert pour débutants-intermédiaires les jeudis à la salle paroissiale St. Felix de Valois de 15h30 à 17h.Info : www.cornwallnewhorizonsband.org ou voir sur Facebook.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH Service religieux du dimanche matin à 10 heures. Konnect Kids 4-12 ans. Nursery disponible. Étude biblique en milieu de semaine les jeudis à 18 h 30 (à partir du 14 septembre) Info. 613-936-9166 ou cornwallwesleyan@gamil.com ou www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

GAMBLERS ANONYMOUS réunions tous les mardis à 19 h à l’église Wesleyan, 780, rue Sydney. 613-362-7634.

CORNWALL NEWCOMERS CLUB accueille les femmes qui ont déménagé au cours des quatre dernières années à Cornwall et dans les comtés de SD&G. Renseignements : Henriette 613-330-9039.

LA CONSOMMATION D’ALCOOL DE QUELQU’UN VOUS DÉRANGE ? Vous n’êtes pas seul. Il y a de l’aide et de l’espoir. Appelez le 613-937-4880 ou visitez le site www.al-anon.org.

CORNWALL COMFORT QUILTS sont faits à la main et offerts aux patients atteints de cancer. Info : Janice 613 936-1951.

SI VOUS CHERCHEZ DES LIVRES ET DES ARTICLES de nature religieuse, visitez le ” Catholic Information Centre ” du lundi au vendredi de 10 h à 16 h à l’unité 1, 812, rue Pitt. 613-933-5099.

THE PROBUS CLUB OF CORNWALL and area propose des conférenciers intéressants et des sorties régulières chaque mois pour les retraités et les semi-retraités. Renseignements : Louise au 613 932-7557.

SOUTIEN AU MYÉLOME MULTIPLE : Si vous ou une personne que vous connaissez avez reçu un diagnostic de myélome et que vous aimeriez communiquer avec d’autres personnes, joignez-vous à nous sur Facebook et envoyez-nous un courriel à cornwallareasupport@myeloma.ca.

DÉJEUNERS DU MERCREDI : par les membres des Chevaliers de Colomb “Seniors & Friends”, 205 Amelia St. (en bas) les mercredis de 11h30 à 13h.

Les Chevaliers de Colomb, 205 rue Amelia (en bas). Wings & Things tous les jeudis de 16h30 à 20h. Possibilité de plats à emporter.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB 506 Pitt St propose des cours de guitare, des sessions de jam, du yoga sur chaise, des cours de fitness, de l’euchre, de la canasta, de l’artisanat, du quilting, une chorale, des fléchettes et bien plus encore. Appelez le 932-4969 pour connaître les horaires et obtenir plus d’informations.

Légion royale canadienne Fish and Chips. Tous les vendredis de 16h30 à 18h30. A emporter ou à manger sur place. Commandez : 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Petit déjeuner tous les dimanches de 8 à midi. Info : Roly 613-932-9396.

SEAWAY WINDS CONCERT BAND invite les musiciens à se joindre à nous. Répétitions tous les mercredis, de 18 h 45 à 20 h 45, à l’église communautaire de l’Armée du Salut, 500, rue York. Renseignements : Ralph Bough au 613-362-4881.

BINGO AU CCÉC ! Venez jouer tous les lundis à 18 h. Les portes ouvrent à 16 h. PAS DE RÉSERVATION. Rendez-vous au CCÉC 146b avenue Chevrier, Cornwall.

FAMILLES BEREVEES DE L’ONTARIO Région du sud-est. Suppositions ouvertes et séances de groupe de partage à 18 h le 1er et le 3e jeudi de chaque mois au Starbrite Centre, situé au 343, rue Pitt. Info : 613-936-7470.

THE MOCCASIN RAILROAD CLUB se réunit à 19 h le premier mercredi de chaque mois au Centre Charles Emile Claude, 146B, avenue Chevrier. Modélistes et amateurs de chemins de fer. Info : John Kelly, 613 930-5646.

Le SEAWAY TOASTMASTERS CLUB est un groupe de soutien à la prise de parole en public qui met l’accent sur la croissance personnelle. Rejoignez-nous tous les deuxièmes et quatrièmes mardis, à la Bibliothèque publique de Cornwall, à 18 h 15. La réunion commence à 18 h 30 précises. Info : Nathalee Leblanc 613-302-9658 ou nathaleemartin@gmail.com.

GROUPE DE FIBROMYALGIE DE LA VOIE MARITIME. Groupe d’aquaforme au Centre aquatique de Cornwall tous les mardis et vendredis de 12 h à 13 h. Info : Judy 613-330-0588 ; Leona 613-931-2874 ; Denise 613-938-3615 ; Theresa 613-662-8713.

CORNWALL ROYAL CANADIAN LEGION régulier Jeux de fléchettes amusants tous les lundis et mardis à 13 h. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Renseignements : 613 931-1815