Bell Cause pour la cause à l’école secondaire catholique La Citadelle

Mercredi le 24 janvier, les agentes de promotion de la santé mentale de l’Association canadienne pour la santé mentale Champlain Est ont animé une présentation à l’école secondaire catholique La Citadelle dans le cadre de la campagne nationale Bell Cause pour la cause. Cette campagne qui a débuté en 2010 a pour objectif d’encourager la conversation au sujet de la santé mentale, les maladies mentales et surtout, de réduire la stigmatisation reliée à celles-ci. Environ 225 élèves de 7e et 8e ont été choisis comme public cible sachant que la moitié des maladies mentales se déclarent avant l’âge de 14 ans. Durant la présentation, les élèves ont reçu de l’information au sujet des caractéristiques et composantes d’une bonne santé mentale, ont discuté des façons de reconnaître la maladie mentale et de ce qu’ils peuvent faire au quotidien pour réduire la stigmatisation. Chacun d’entre eux a ensuite été invité à écrire un message d’espoir et d’encouragement sur une affiche en forme de bulle de dialogue avec l’objectif de les apposer sur les murs de l’école et de les afficher sur les réseaux sociaux. Le tout s’est conclu par une séance de photos de groupe. Une autre photo a été prise avec le chèque de 20 000$ que l’Association canadienne pour la santé mentale Champlain Est a reçu de Bell Cause pour la cause. Ce fonds communautaire servira à financer les activités scolaires et communautaires telles que le Moral en marche, Vivre sa vie pleinement et les présentations Parlons de la maladie mentale.