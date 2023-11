CFEO célèbre le succès de son programme de formation en littératie financière grâce à une subvention de la FTO

Vendredi dernier, la Commission de Formation de l’Est de l’Ontario (CFEO) a été rejoint par des députés provinciaux locaux pour célébrer le succès des étudiants qui ont participés au programme de formation en littératie financière de l’EOTB. Ce projet, visant à améliorer les compétences financières des étudiants pour les aider a faire de meilleurs choix économiques, a été rendu possible grâce à une subvention de 379 200 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO).

” La littératie financière est très importante pour les gens, car ceci leur permet de comprendre et d’utiliser efficacement les compétences financières pour gérer leurs finances, établir un budget et investir, ” a déclaré Nolan Quinn, député provincial de Stormont-Dundas-South Glengarry. ” Félicitations à la Commission de formation de l’Est ontarien pour avoir mené à bien un programme de formation en littératie financière pour les jeunes de l’Est de l’Ontario. Les compétences et les connaissances en littératie financière qu’ils ont acquises dans le cadre de ce programme les aideront à devenir plus autonomes et à atteindre leurs objectifs financiers. ”

“Félicitations aux étudiants exceptionnels qui ont saisi l’importance de la littératie financière grâce au programme de la CFEO. Grâce à la généreuse subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario, vous êtes désormais équipés pour prendre des décisions financières plus judicieuses et construire un avenir économique plus prometteur. Bravo !” a ajouté Stéphane Sarrazin, député provincial de Glengarry—Prescott—Russell.

La subvention de la FTO, octroyée en mars 2020, a aidé a couvrir les coûts de personnel et de programme nécessaires pour la formation en littératie financière. Le programme a aidé 400 jeunes anglophones et francophones vivant dans des ménages économiquement vulnérables de l’Est de l’Ontario en cherchant à améliorer leurs compétences et leurs connaissances financières. Grâce à cette initiative, ces jeunes ont ce dont ils ont besoin pour atteindre une plus grande autonomie financière, ce qui aura un impact positif sur eux-mêmes ainsi que sur leur communauté.

” Le programme de Littératie Financière a été essentiel pour doter les jeunes apprenants de connaissances financières vitales. Nous célébrons non seulement leurs réalisations, mais aussi la promesse d’une génération bien informée financièrement, ” a déclaré Martha Woods, Directrice exécutive de la CFEO.

Fondée en 1998, la mission de la CFEO est de fournir un accès à des informations de qualité sur le marché du travail local, d’engager les employeurs dans l’identification des lacunes en matière de compétences, de faciliter les besoins en formation et d’aider les demandeurs d’emploi à acquérir les compétences essentielles pour l’emploi. Pour plus d’informations, contactez le 613-932-0210 ou visitez http://www.eotb-cfeo.on.ca/.

La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), un organisme du gouvernement de l’Ontario et l’une des fondations subventionnaires les plus importantes au Canada, célèbre 40 ans d’octroi de subventions en Ontario et de production d’impact dans les communautés. L’année dernière, la FTO a investi plus de 110 M$ dans 1 022 projets et partenariats communautaires. Visitez le otf.ca pour en apprendre davantage.