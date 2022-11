Déclaration du Dr Paul sur le port du masque pendant la saison actuelle de rhume et de grippe

Nous avons connu un retour hâtif des maladies respiratoires saisonnières au cours des quelques dernières semaines, notamment le virus respiratoire syncytial (VRS), l’influenza et les rhumes, ainsi que la pandémie de COVID-19 qui se poursuit.

Comme vous l’avez peut-être entendu dire, il y a un nombre alarmant d’hospitalisations et les hôpitaux locaux fonctionnent à 100 pour cent de leur capacité. Les soins intensifs pédiatriques de la région sont également surchargés, surtout de jeunes enfants de moins de 5 ans souffrant de cas sévères du VRS et de la grippe. Veiller à la sécurité et la santé de notre communauté, y compris les plus vulnérables, est ma principale priorité et étant donné la sévérité et le nombre de cas qui sont vus, une approche communautaire est la clé.

Je souhaite vous rappeler comment veiller à votre santé, à celle de vos proches et de votre communauté à l’aide des moyens suivants pour prévenir la propagation des maladies respiratoires, protéger les plus vulnérables et alléger le fardeau pour notre système des soins de santé.

Le port du masque

Le port du masque lorsque vous êtes en public est un moyen simple d’ajouter une couche de protection, surtout si vous vivez avec de jeunes enfants, des personnes âgées ou d’autres à risque plus élevé d’infection grave due à des maladies respiratoires. Je fais écho à la forte recommandation de la province de reprendre l’habitude de porter un masque en public. Non seulement dans les lieux publics bondés, mais dans n’importe quelle situation sociale, le port du masque peut aider à limiter la propagation. Vous devriez également porter un masque chaque fois que vous présentez des symptômes respiratoires, même à la maison, pour aider à protéger ceux avec qui vous vivez.

D’autres moyens de prévenir la propagation des maladies respiratoires

En plus de porter un masque, d’autres moyens s’offrent à vous pour veiller à votre santé et à celle de ceux qui vous entourent. Ces moyens comprennent se laver souvent les mains correctement ou utiliser un désinfectant pour les mains lorsque l’eau et le savon ne sont pas disponibles, désinfecter souvent les surfaces et se faire un dépistage chaque jour, surtout avant d’aller au travail, à la garderie ou à l’école. Se faire vacciner contre la grippe et être à jour dans sa vaccination contre la COVID-19 peuvent également réduire la sévérité de la maladie, l’un comme l’autre étant disponible à toutes les personnes de 6 mois et plus en Ontario. De plus, éloigner les enfants, surtout les bébés, des foules aidera également à minimiser le risque d’infection.

Enfin et surtout, si vous vous sentez malade, je vous prie de rester à la maison. Ce qui peut être pour vous des symptômes mineurs, peuvent devenir une maladie grave et exiger l’hospitalisation pour une personne plus vulnérable.

Les traitements pour la maladie sévère

Des traitements pour une infection grave de la COVID-19 (Paxlovid) ou de la grippe (Tamiflu) sont disponibles si vous êtes à risque de maladie grave. N’hésitez pas à demander ces traitements si vous êtes admissibles.

Des pratiques soutenues dans la communauté

Un mot aux entreprises, agences et organisations de notre communauté : je vous considère des leaders de la promotion de ces pratiques en passant aux actions ci-dessous. Bien que ce ne soit pas obligatoire, l’affichage de panneaux qui recommandent fortement le port du masque dans vos installations et votre demande au personnel de le porter dans les situations appropriées peut encourager les autres à porter leur masque. Vous pouvez également fournir des masques pour ceux qui n’en ont pas. Je vous recommande également de fournir du désinfectant pour les mains dans tous vos locaux, à des endroits accessibles pour encourager vos visiteurs, vos clients, vos employés, les étudiants et les bénévoles à utiliser une bonne hygiène des mains.

Enfin, je voudrais prendre un moment pour vous remercier pour tout le travail que vous avez fait et continuez de faire, dans le but d’assurer votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent. Cette saison du rhume et de la grippe s’est avérée être l’une de nos plus difficiles à ce jour, et j’apprécie vos efforts pour intégrer ces mesures préventives dans votre quotidien et pour continuer à veiller les uns sur les autres. Plus ces mesures simples sont mises en pratique, le plus rapidement et efficacement nous pourrons diminuer la propagation des maladies, diminuer le surpeuplement dans les hôpitaux et protéger les plus vulnérables.

Merci,

Dr Paul Roumeliotis, MD, CM, MPH, FRCP(C), CCPE

Médecin hygiéniste

Bureau de santé de l’est de l’Ontario