Innovation sociale et inclusion – Une friperie gratuite à Cornwall !

Déjà 175 familles et individues ont bénéficié de la Friperie de l’ACFO SDG.

En novembre 2021, l’ACFO SDG a innové en créant sa friperie gratuite pour répondre aux besoins des familles vulnérables ou nouvellement arrivées dans la région. Très vite, la générosité de la communauté a fait déborder le local de la rue Chevrier. Trop petit, il fallait trouver une solution durable.

Deux mois plus tard, une enseignante de l’école secondaire La Citadelle, Joëlle Perras, contactait l’ACFO SDG pour développer un projet communautaire. Pour la directrice générale, Céline Baillargeon-Tardif, c’était une évidence : en mettant à disposition un local dans l’école, la communauté profiterait d’une friperie accessible et centrale et les élèves de la classe TSA seraient impliqués directement dans une initiative d’impact. La friperie connait un franc succès. Durant l’été, l’école a mis à disposition un nouveau local plus grand et l’ACFO SDG a équipé la friperie en matériel commercial. Depuis c’est plus de 175 familles et individus qui ont été desservis et ce, grâce à une mobilisation extraordinaire de la communauté, des élèves impliqués et plus de 30 bénévoles engagés.

« Avec l’aide de bénévoles et de notre équipe, depuis des années nous rencontrons les familles dès leur arrivée dans la région et nous leur remettons le répertoire des ressources en français pour qu’elles découvrent tous les services à leur portée. Maintenant, avec l’aide des jeunes, de l’école et de la communauté, la friperie de l’ACFO SDG a réellement pignon sur rue et continue de fournir des biens de première nécessité. Rappelons-nous que tous les dons changent la vie des personnes qui en ont besoin » de souligner Mme Denise Dumais, responsable bénévole et vice-présidente de l’ACFO SDG.

« Notre région accueille de plus en plus de réfugié.e.s et d’immigrant.e.s. En collaboration avec plusieurs partenaires et collaborateurs, l’ACFO SDG accueille de nouvelles familles, mobilise des bénévoles, distribue des biens et participe activement au réseau pour s’assurer que ces nouveaux membres de notre communauté puissent s’intégrer pleinement dans Stormont, Dundas et Glengarry. La friperie totalement gratuite est importante et nous en sommes tellement fiers car c’est une pratique solidaire intergénérationnelle rassembleuse qui a de l’impact » de mentionner M Jean-Yves Lemoine, président de l’ACFO SDG.

« Quelle belle occasion d’avoir un partenariat communautaire fort avec les élèves et ainsi leur permettre d’être dans l’action scolaire et dans l’action communautaire. Ce projet nous permet d’aider différentes familles qui vont créer notre communauté de demain » de commenter Mme Marie-Josée Larocque, directrice adjointe de l’école La Citadelle.

Appel à la communauté!

L’ACFO SDG, organisme rassembleur dans la communauté, continue de développer ses partenariats avec les organismes de la région. « Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec la Commission de Formation de l’Est de l’Ontario pour une collecte de manteaux d’hiver afin de desservir les nouveaux arrivants présentement au Dev Center » de souligner Céline Baillargeon-Tardif, directrice générale.

Dès maintenant, venez déposer vos manteaux d’hiver à l’ACFO SDG au 146 C avenue Chevrier, Cornwall.

La Friperie de l’ACFO SDG est une innovation sociale qui s’inscrit dans le projet de société inclusive de Cornwall SDG. Si vous voulez faire des dons à la friperie, contactez-nous à l’ACFO SDG : 613 833 9104.