L’ACSM Champlain-Est augmente les services aux adultes plus âgées

Les adultes plus âgés peuvent s’inscrire dès maintenant pour Le moral en marche qui auront lieu en octobre

L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) Champlain Est contribue à réduire l’isolement social des personnes âgées en augmentant l’accès aux programmes et services grâce à une nouvelle subvention communautaire provinciale pour les personnes âgées du gouvernement de l’Ontario.

La subvention de 25 000 $ permettra à la succursale d’offrir aux aînés de la communauté des personnes âgées aux programmes Le moral en marche et Vivre sa vie, pleinement. Le moral en marche fait la promotion de la santé physique et mentale en réduisant les obstacles et en créant de nouvelles possibilités d’activité physique pour les personnes âgées. Vivre sa vie, pleinement est un cours de promotion de la santé mentale conçu pour aider les gens à faire face aux défis de la vie quotidienne et à acquérir des compétences d’autogestion.

« Alors que la population ontarienne vieillit et que la solitude devient un problème de plus en plus présent dans notre société, nous reconnaissons à quel point il est important d’assurer la qualité de vie des adultes plus âgées de toute la province. Ce financement offre aux adultes plus âgées la possibilité de rester actifs, en bonne santé et engagés dans leur communauté », a déclaré Joanne Ledoux-Moshonas, directrice générale de l’ACSM Champlain Est.

Le Programme de subventions aux projets communautaires pour l’inclusion des aînés finance des groupes et des organisations communautaires locales sans but lucratif pour mettre en oeuvre des projets, des mesures de soutiens et des ressources afin d’aider les adultes plus âgés (55 ans et plus) à vivre de façon autonome, qui assurent leur bien-être et leur sécurité, les mettent en contact avec leur communauté, leur permettent d’éviter l’isolement et d’atteindre une plus grande sécurité financière et de meilleurs liens sociaux.

Depuis 2018, le ministère a investi plus de 22 millions de dollars en subventions soutenant plus de 1 200 projets populaires ayant aidé les aînés à rester actifs socialement et physiquement dans leurs communautés.

L’ACSM Champlain Est est fière d’être parmi ces organisations méritantes et est très heureuse de pouvoir continuer à réduire l’isolement social des adultes plus âgées en augmentant l’accès aux programmes et services.

Pour obtenir des informations relatives aux programmes, veuillez contacter :

Chantal Tessier, Gestionnaire des programmes, éducation et bénévoles, ACSM Champlain Est, TessierC@cmha-east.on.ca

Prescott-Russell : Le moral en marche en automne 55+ détails :

Lieu : Sentier de randonnée Prescott-Russell (rendez-vous au stationnement)

5140, ON-34, Vankleek Hill

Dates : 11, 18, 25 octobre et 1er novembre

Heure : 11h00 – 12h00

Cornwall : Le moral en marche en automne 55+ détails :

Lieu : Parc Lamoureux (rendez-vous aux escaliers)

100 rue Water Est, Cornwall

Dates : 3, 10, 16, 23 octobre

Heure : 11h00 – 12h00

S’inscrire en ligne à www.cmha-east.on.ca (onglet événements)