LE COMITÉ STRATÉGIE JEUNESSE ABORDE LES DÉFIS DE VIVRE EN JEUNE ADULTE DANS SDG-PR

La Commission de formation de l’Est ontarien et son Comité stratégie jeunesse sont heureux d’annoncer le lancement de leur nouvelle initiative. Young Adult Living (YAL) est un espace sur les médias sociaux (Facebook, Instagram) qui s’adresse spécifiquement aux jeunes adultes, pour leur faire connaître les services communautaires essentiels qui peuvent les soutenir.

Les pages de médias sociaux de YAL sont administrées par le Comité Stratégie jeunesse, un sous-comité du groupe de la Coordination des services. Ce groupe se compose des fournisseurs de services de la région ci-dessous : ACESS, le Carrefour de formation pour adultes inc., le Centre de service à l’ emploi de Prescott-Russell, le Centre Moi j’apprends, la Commission de formation de l’Est ontarien, le Groupe Glengarry Inter-Agence, le Iohahi:io Adult Education Centre, Job Zone d’emploi, La Cité collégiale, Eastern Ontario Literacy Link, le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, Ontario au travail, Performance Plus Rehabilitative Care Inc., TR Leger School, Tri-County Literacy Council, le Collège St. Lawrence, Rideau-Ottawa Valley Learning Network.

Le Comité stratégie jeunesse utilise ces plateformes comme outil de marketing coordonné pour transmettre directement aux jeunes adultes des informations dont ils peuvent avoir besoin : des choses comme des informations sur les services disponibles, des ressources en santé mentale, des événements tels des salons de l’emploi et des ateliers, ainsi que des initiatives de formation et des possibilités d’emploi. Des citations inspirantes, des singeries comiques et des conseils utiles sont des choses qui sont aussi partagées.

« C’est un guichet de services unique pour les jeunes adultes de notre communauté », déclare Kimberly Hamilton, gestionnaire des opérations à la Commission de formation de l’Est ontarien. « Par le biais de cette initiative, nous espérons engager, responsabiliser et encourager la prochaine génération, en assurant un avenir meilleur aux jeunes adultes ainsi qu’à la communauté dans son ensemble. »

La priorité absolue est d’engager la population de jeunes adultes de notre région. Il est essentiel d’aborder les

difficultés qu’Ils ont à accéder aux ressources et aux opportunités. YAL a été soigneusement conçu pour combler ce fossé et créer une plateforme de soutien pour que nos jeunes résidents s’épanouissent.

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE YAL :

Sensibilisation : Le programme vise à sensibiliser davantage sur les divers services et ressources disponibles pour aider les jeunes dans certains domaines.

Amélioration de leur bien-être : qu’ils soient confrontés à des problèmes de santé mentale, qu’ils aient des problèmes de stress et d’anxiété, ou qu’ils aient simplement besoin de conseils, YAL sera un guide d’information et de soutien.

Formation et éducation : La formation et l’éducation sont vitales à la croissance personnelle et professionnelle des jeunes. YAL collabore avec les établissements d’enseignement et les centres de formation locaux pour faire connaître les diverses options, notamment des cours professionnels, des initiatives de développement des compétences et des programmes axés sur la carrière.

Possibilités d’emploi : Il va sans dire que l’obtention d’un emploi enrichissant est une étape importante dans

la vie d’un jeune adulte. YAL collabore étroitement avec les entreprises, les industries et les organisations locales pour faire connaître les possibilités d’emploi et les programmes d’emploi adaptés aux besoins et aux intérêts des jeunes.

Engagement communautaire : Un solide sentiment d’appartenance à la communauté est crucial au bien-être

général de nos jeunes. YAL partage les détails sur les événements à venir, les ateliers et séances interactives afin de favoriser la camaraderie, le réseautage et la participation active au sein de la communauté.

DATE DE LANCEMENT :

Les plateformes de médias sociaux de YAL seront officiellement lancées le 12 septembre, 2023. Nous encourageons tous les membres de la communauté, les parents, les éducateurs et les entreprises locales à se joindre à nous pour soutenir les jeunes adultes et investir dans leur avenir. Il suffit d’aimer, suive et partager les pages des médias sociaux.

Nous nous engageons à créer un environnement stimulant et inspirant pour les jeunes esprits de notre communauté. Avec YAL, nous croyons pouvoir être une influence favorable dans leur vie, en provoquant des changements positifs qui leur seront utiles pendant des années à venir.

Pour en savoir plus sur YAL, veuillez consulter ses pages facebook et Instagram : Facebook:YoungAdultLiving Instagram:YoungAdultLiving Ensemble, facilitons l’autonomie de nos jeunes et bâtissons une communauté plus forte et dynamique.