L’Université d’Ottawa à Cornwall: La ville prend le pouls de la population

La ville de Cornwall prend le pouls des citoyens au sujet d’une proposition d’etablir des programmes universitaires dans la ville.

La ville a publié un livre blanc sur la plateforme vosmotscornwall.ca, note le maire Justin Towndale dans un communiqué de presse.

” Je vous demande de prendre un moment pour le lire et également le partager. Faites-nous savoir quels programmes et domaines d’études vous aimeriez voir à Cornwall et quels domaines, selon vous, profiteraient aux générations futures de jeunes de notre communauté. Travaillons ensemble pour faire de cela une réalité et préparer notre communauté et les générations futures au succès, ” a dit le maire.

Intitulé Prête pour l’avenir et tournée vers l’avenir, le papier blanc souligne que en janvier 2024, le conseil municipal a approuvé une stratégie pluriannuelle et des priorités connexes pour la durée du mandat. Le ” deuxième pilier ” des Priorités stratégiques du Conseil – Plan opérationnel est celui des liens communautaires, et à la base de ce pilier se trouve une mesure de suivi intitulée : ” Adopter et exploiter le rôle de Cornwall en tant que ville-pivot “. Ce point demande au personnel et aux gestionnaires de la ville de Cornwall d'” explorer le développement d’un programme universitaire dans la ville de Cornwall en travaillant avec les détenteurs d’intérêts locaux et en consultant des représentants universitaires. ”

La Ville a récemment approuvé une étude de 60 000 $ visant à préparer une analyse de rentabilisation pour la création d’un campus de l’Université d’Ottawa à Cornwall.

En 2023, l’intérêt pour la création d’un campus universitaire a été ravivé. Depuis, plusieurs réunions ont eu lieu entre des représentants de la ville et de l’Université d’Ottawa, mais aucune décision n’a été prise.

Les avantages d’avoir une université dans la ville de Cornwall

Les universités rendent service à la communauté en lui fournissant des emplois et des services. En outre, les étudiants diplômés trouvent souvent un emploi dans les villes où ils ont obtenu leur diplôme. Les universités peuvent également servir d’incubateurs pour de nouveaux centres de recherche, ce qui accroît la vitalité économique de la communauté.

Dans l’ensemble, les programmes universitaires au sein d’une ville peuvent servir de moteurs de développement économique, social et culturel, enrichir la vie des habitants et contribuer à la prospérité et à la résilience à long terme de la ville.

Le papier mentionne la vitalité de la langue française dans la ville de Cornwall.

“La langue française occupe une place importante – et célèbre – dans la ville de Cornwall. Cornwall est l’une des villes les plus bilingues de l’Ontario. Près de la moitié de la population (43,26 %) peut converser en anglais et en français. Les francophones représentent 25,4 % de la population de la ville, comparativement à 15,4 % pour l’Est de l’Ontario et 4,8 % pour l’ensemble de l’Ontario.

La ville de Cornwall accueille le carrefour des programmes postsecondaires

“Le conseil, le personnel et les dirigeants de la communauté sont tous favorables à l’implantation de programmes d’enseignement postsecondaire dans la ville de Cornwall. Alors que la population et l’économie de Cornwall continuent de croître, la génération actuelle cherche à prospérer grâce à la qualité de vie élevée de la ville. De plus, de nombreux Canadiens des générations millénaire et Z recherchent des options de vie plus abordables que celles que l’on peut trouver dans les grands centres comme Toronto, Ottawa et Montréal. Pour que Cornwall puisse croître, se diversifier, se transformer et se développer, elle a besoin de certains éléments fondamentaux.

D’autres possibilités d’enseignement supérieur permettront aux résidents d’accéder à une gamme de possibilités d’emploi, aux jeunes adultes d’étudier localement, aux nouveaux étudiants de découvrir Cornwall et à la ville de se positionner de manière à pouvoir accueillir la croissance future. De nouveaux programmes postsecondaires ou un campus seraient fortement encouragés par le service du Développement économique de la ville dans le cadre de son rôle dans l’exécution du plan stratégique. En tant que ville de taille moyenne en Ontario, l’accueil d’un programme de campus universitaire unique pour soutenir la transformation de l’économie locale sera la clé pour débloquer le potentiel de Cornwall. “