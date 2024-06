Participez à la deuxième édition de la collecte de fonds Over the Edge de Centraide

Cornwall (Ontario), le 29 mai 2024 – United Way Centraide Stormont Dundas Glengarry (UWC SDG) a l’honneur d’annoncer que sa collecte de fonds la plus exaltante, Go Over The Edge for United Way Centraide, sera de retour à Cornwall le samedi 21 septembre à la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, située à l’angle des rues Pitt et Second.

L’an dernier, plus de 50 participants amateurs de sensations fortes ont amassé près de 40 000 $ (net) pour descendre en rappel l’un des bâtiments les plus hauts et les plus emblématiques du centre-ville de Cornwall.

” Nous sommes très reconnaissants envers toutes les personnes courageuses qui ont participé à cette nouvelle initiative de collecte de fonds l’an dernier et qui ont été les toutes premières à amasser de l’argent et à faire la descente en rappel. L’argent amassé nous a aidés à mettre en place et financer des programmes visant à atténuer la pression qu’exerce la pauvreté sur tant de personnes qui vivent ici à Stormont, Dundas, Glengarry, Cornwall et Akwesasne. Nous espérons que la communauté sera encore une fois au rendez-vous et fera de cet événement un moment encore plus mémorable cette année dans un contexte de besoins criants en raison du coût élevé de la vie. ” – déclare Juliette Labossière, directrice générale de United Way Centraide Stormont Dundas Glengarry.

Cet événement d’une journée ne serait pas possible sans le généreux soutien de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, qui fournit son édifice pour la deuxième année consécutive, ou sans le partenariat avec l’entreprise d’événements spéciaux Over The Edge, qui a organisé plus de 1 500 événements en rappel avec un bilan de sécurité impeccable pendant plus de 10 ans d’activité.

” L’an dernier, l’expérience de descente en rappel fut un événement extraordinaire, et la mobilisation de la communauté autour d’une collecte de fonds aussi unique s’est avérée une très grande source d’inspiration. La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint- Laurent se réjouit d’accueillir à nouveau l’activité Over the Edge. Profitons du succès obtenu l’an dernier pour démontrer un soutien accru envers Centraide “. — Terence F. Bowles, Président et chef de la direction, Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Pour obtenir l’une des 92 places, vous devez recueillir au moins 1 000 $ pour United Way Centraide Stormont Dundas Glengarry. La descente en rappel est ouverte à tous les âges. Les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés sur place par un tuteur légal, et tous les participants doivent se situer dans la plage de poids sécuritaire, soit entre 100 et 300 lb [45 et 136 kg] (conformément aux normes de sécurité de Over The Edge).

Inscrivez-vous dès maintenant! Commencez dès aujourd’hui à amasser des fonds www.oteuwcsdg.com