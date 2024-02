Sécuriser les médias sociaux : Donner aux parents les outils nécessaires afin d’assurer la sécurité des jeunes en ligne

Le Conseil de développement social et ses partenaires sont heureux d’annoncer un atelier complet conçu pour éduquer les parents sur les risques qui sont associés aux médias sociaux. L’atelier vise à donner aux parents les connaissances et les outils nécessaires pour reconnaître les signes de danger, notamment en ce qui concerne la traite de personnes, l’exploitation des enfants en ligne ainsi que les problèmes liés aux relations saines et au harcèlement en ligne.

À une époque où la technologie fait partie intégrante de notre vie quotidienne, les enfants et les adolescents sont de plus en plus exposés aux dangers potentiels qui se cachent dans le monde numérique. L’atelier vise à donner aux parents les informations dont ils ont besoin pour relever ces défis, en favorisant un environnement sécuritaire et favorable pour leurs enfants.

Pour que les parents et les tuteurs puissent assister à l’atelier en dépit de leur emploi du temps chargé, celle-ci est offerte à quatre endroits dans la région de SDG et Cornwall.

● Mercredi 28 février : Salle de Stormont Sud – 2 rue Mille Roches, Long Sault, ON

● Mardi 5 mars : Salle communautaire de South Mountain – 2967 rue Lough, South Mountain, ON

● Jeudi 21 mars : Bibliothèque publique de Cornwall – 45 Second rue E, Cornwall, ON

● Jeudi 4 avril : Groupe inter-agences de Glengarry – 580 rue Main S, Alexandria, ON

Chaque session de l’atelier est prévue de 17h30 à 19h30 et comprendra un service de garde et des activités pour les enfants et les jeunes dans une sale prévue à cet effet facilitée par le personnel de BGC Cornwall SDG. De plus, un repas gratuit sera offert aux parents et aux enfants, éliminant ainsi les obstacles potentiels à la participation et offrira une expérience fluide pour tous les participants.

S’il est impossible d’y assister en présentiel, l’atelier qui aura lieu à la Bibliothèque publique de Cornwall le jeudi 21 mars 2024, sera disponible en format hybride et tous les inscrits recevront un lien pour participer via Zoom.

Ces ateliers gratuits sont rendus possibles grâce à la générosité du Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE).

L’atelier mettra en vedette des intervenants experts de services locaux tels que Victim Services of S.D.G. & A, et Maison Baldwin House. Les participants auront l’opportunité de participer à des discussions, de poser des questions et de recevoir des conseils pratiques à mettre en œuvre dans leur approche parentale.

Le Carrefours bien-être pour les jeunes sera également présent avec des informations sur les nombreuses ressources communautaires disponibles pour vous et vos enfants.

Il est fortement recommandé de s’inscrire via le lien suivant : https://forms.gle/PYqitcCLtFfm1QW18

Pour plus d’informations, veuillez contacter Carilyne Hébert, directrice générale du Conseil de développement social de Cornwall et de la région, à l’adresse chebert@sdccornwall.ca ou au (613) 930-0211.

Ces ateliers font partie du plan ” Collectivités dynamiques; Notre plan de sécurité et de bien-être “. Pour en savoir plus, visitez: https://sdccornwall.ca/vc-plan/