Valérie GC Lalonde, une élève de l’École secondaire catholique de Plantagenet (ESCP) fait partie des 90 finalistes pan-canadiens de la Bourse Loran.

Chaque année, la Bourse Loran récompense des étudiants qui se démarquent et font une différence autour d’eux et dans leur collectivité en y apportant des changements positifs tout en faisant preuve de compassion et d’engagement. Les 90 finalistes, incluant Valérie, se rendront à Toronto du 23 au 25 février prochains pour les entrevues nationales, où seront sélectionnés 36 Boursiers et Boursières Loran.

Les gagnants et gagnantes auront droit à plusieurs prix et possibilités de développement personnel et professionnel dont un soutien financier (qui inclut une allocation annuelle et une exonération des frais de scolarité), un programme complet d’enrichissement en leadership (dont une variété de stages d’été), l’appartenance à une communauté de personnes animées par des valeurs, du mentorat individuel, et des retraites et forums annuels.

Valérie GC Lalonde est une élève de 12e année de l’ESCP. Elle est élève conseillère au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) depuis septembre où elle vise à défendre les intérêts des élèves. Elle fait partie du groupe Franco du CSDCEO et est la personne contact de son école pour la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO). Membre de plusieurs équipes sportives et engagée dans la vitalité de la francophonie en Ontario, Valérie est déjà un bel exemple de leadership pour ses amis et ses pairs.

” Dans notre Plan stratégique Innovation 2021-2025, on vise à engager les élèves afin qu’ils s’entreprennent tout au long de leur vie. Nous sommes donc toujours fiers de voir des élèves de notre école qui se démarquent au sein de leur communauté et qui font une différence autour d’eux en faisant preuve de leadership et de dévouement. Je profite de l’occasion pour souhaiter la meilleure des chances à Valérie ainsi qu’à tous les autres finalistes lors des entrevues nationales qui approchent à grands pas! “, partage Jennie Pilon , directrice de l’école.

L’École secondaire catholique de Plantagenet (ESCP) est une tradition d’excellence dans notre communauté depuis 1973. Elle offre à plus de 440 élèves, de la 7e à la 12e année, des programmes novateurs en sports/santé, arts/culture, techno/métiers, sciences/maths et langues. L’école catholique est une tradition d’excellence pour la réussite des élèves, affichant le plus haut taux de diplomation de notre région depuis plusieurs années.