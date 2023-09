Cornwall Culture Fest – Festival culturel de Cornwall

On Saturday, September 23rd from 10am to 4pm at Lamoureux Park the community is coming together to host the first Annual Cornwall Culture Fest: Celebrating the diversity of Stormont, Dundas, Glengarry, Cornwall and Akwesasne. Join this vibrant event which features live performances, over 40 exhibitors, food and children’s activities. Below you will find the entertainment schedule for the day!

Le samedi 23 septembre de 10h à 16h, au parc Lamoureux de Cornwall, en Ontario, la communauté se réunit pour le premier Festival culturel de Cornwall : Célébration de la diversité de Stormont, Dundas, Glengarry, Cornwall et Akwesasne. Participez à cet événement dynamique qui comprend des performances, plus de 40 exposants, de la nourriture et des activités pour les enfants. Vous trouverez ci-dessous le programme des animations de la journée!