EVENTS french dec 6.23

PARADE DE SANTA CLAUS DE WILLIAMSTOWN Samedi 9 décembre, à 18 h. Le défilé commence sur le parking du Char-Lan DHS et se termine au St. Mary’s Centre. Venez rencontrer le Père Noël.

THE SEAWAY VALLEY SINGERS présente son concert de Noël le dimanche 10 décembre à 15 heures à l’église réformée chrétienne de Williamsburg. Pour obtenir des billets, visitez le site www.seawayvalleysingers.ca.

ANAF présente Beatle Nation LIVE ! Le samedi 16 décembre à 19h30, 14 Marlborough St. Billets à l’ANAF ou sur beatlenation.com/live.

DRAMA RUTH Christian Theatre Company présente “Christmas with the Fernsby’s” le mardi 12 décembre et le jeudi 13 décembre. 12 déc. et le jeudi 14 déc. 14 décembre à 19 h à l’église pentecôtiste de Cornwall, 208 Second St. E. (à l’angle de la rue Amelia). Renseignements : 613-937-3737 ou 613-330-2541 lwilson.cpc@cogeco.net

BINGO à la paroisse PRECIOUS BLOOD à Glen Walter. Mercredi 6 et 20 décembre dans le hall de l’église. 6 & 20 déc. dans le hall de l’église. Ouverture des portes à 17h. Jeux pour les lève-tôt à 18h20. BINGO à 19h. Parlez-en à votre famille et à vos amis.

MUSIQUE ET DANSE DU COMTÉ au Lions Club du canton de Cornwall le 9 décembre. Dîner de dinde et de jambon servi à 18 h. Renseignements : 613-936-3625.

TUTORAT GRATUIT 1-1 POUR ADULTES DISPONIBLE. Leçons adaptées à votre rythme et à vos intérêts. Des tuteurs patients qui se consacrent à VOTRE réussite. Améliorez vos compétences en lecture, en écriture, en mathématiques ou en informatique. Appelez le 613-932-7161.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH Culte du dimanche matin à 10 h. Konnect Kids de 4 à 12 ans. Nursery disponible. Étude biblique en milieu de semaine ” L’espoir des prophètes de l’exil ” le jeudi à 18 h 30 en personne ou via Zoom. Événements à venir, services de Noël Samedi 23 décembre à 18 h. Dimanche 24 décembre à 10 heures. Info. 613-936-9166 ou cornwallwesleyan@gmail.com ou www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

CORNWALL TOWNSHIP LIONS EUCHRE 13 décembre à 19h. Info : Roly 613-932-9396 ou Gerry 613-931-3076.

Le déjeuner de Noël pour les personnes seules, qui a lieu le jour de Noël à l’AGORA, est annulé cette année. Veuillez tendre la main à ceux que vous savez être seuls.

BAL DE LA FIN D’ANNÉE à la salle des Chevaliers de Colomb, 205 Amelia (à l’étage) le dim. 31 décembre de 20h à 1h. Buffet à minuit. Informations et billets : 613-932-7600.

ENCORE EDUCATION CENTRE – Cours d’automne et séances d’information pour les adultes de 50 ans et plus. De nouvelles sessions débutent chaque semaine. Pas d’examens ni de notes. Renseignements : 613-937-1525.

CONCERT D’HIVER DU CHOEUR CENTENNIAL à la salle Aultsville, le vendredi 8 décembre à 19 h. Billets chez Fines Home Hardware, Melody Music, ou auprès de tout membre de la chorale.

LOTERIE AIDE POUR L’ESPOIR – La Société Alzheimer organise à nouveau la loterie Aide pour l’espoir. Renseignements et achat de billets : (613) 932-4914.

CORNWALL SENIOR CITIZENS’ BRIDGE CLUB (50 ans et plus) vous invite à jouer au bridge en duplicata les lundis et vendredis après-midi. 12h30 au Benson Center. Club sanctionné par l’ACBL. Info : Lorna au 613-931-1283.

ST. LAWRENCE INTERNATIONAL STAMP CLUB RÉUNION Mardi 19 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 (tous les troisièmes mardis du mois) 19 déc. de 18 h 30 à 20 h 30 (tous les 3e mardis du mois) Bibliothèque publique de Cornwall Salle du Conseil, 2e étage.

Le groupe de soutien PARKINSON AWARENESS & ACTION for Cornwall & Area se réunit le troisième (3e) mercredi de chaque mois. Nous nous réunissons à l’étage inférieur de la résidence pour retraités Chartwell, à l’angle de la 4e rue et de McConnell, à 13 h 00. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les fournisseurs de soins et les personnes de soutien sont les bienvenus. Renseignements : Tom au 613.363.7375 ou par courriel à tom.olien01@gmail.com

LADIES AUXILIARY LEGION BRANCH 297 Réunion de direction à 18 h 30. Assemblée générale à 19 h. Les dates sont les suivantes : 3 janvier, 7 février, 6 mars, 3 et 24 avril, 1 mai et 5 juin.

THE SEAWAY STRINGS invite les violoneux expérimentés à se joindre à nous pour une autre année de plaisir à jouer de la musique écossaise, irlandaise et Old Time les jeudis de 13 h à 15 h au Seaway Senior Citizens Club, 506, rue Pitt : Rick au 613-932-2872.

ST. LAWRENCE SENIORS BINGO à ANAF Les lundis et jeudis. Les portes ouvrent à 10 h. Le bingo commence à 12 h. Le bingo commence à 12 h.