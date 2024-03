Easter Message from the Archbishop

Dear friends in Christ, The Lord is truly risen, Alleluia!

The joy of Easter morning brings new hope to all believers. Yes, when everyone thought all was finished when Jesus was laid to rest in the tomb, hopes were dashed, morale was low, and spirits sank into despair. Yet despite an apparent victory of death over life, signs indicate otherwise. Like the light of dawn that overpowers the darkness of night, the Risen Lord breaks open the tomb and frees us from all dominion of evil over us. The promise of eternal life is proclaimed loud and clear for all those who believe. In Christ Jesus, a new world begins. In Christ Jesus, we are made new creations as our personal lives are renewed in the waters of baptism. All are given a chance to taste the gift of salvation. Let us enter into the joy of Easter and witness to the new life received in Jesus the Risen Lord. Are we not given a transformative power? Let us be bold, and as Church, build with Christ the Kingdom of God.

“This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad. Alleluia!”

✠ S

Archbishop of Ottawa-Cornwall

Message de Pâques de l’archevêque

Chers amis dans le Christ,

« Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ! »

La joie du matin de Pâques apporte une nouvelle espérance à tous les croyants.

Au moment où Jésus a été mis au tombeau, les espoirs étaient anéantis, le moral était au plus bas et les esprits ont sombré dans le désespoir : tout semblait fini. Pourtant, malgré l’apparente victoire de la mort sur la vie, des signes indiquent le contraire. Comme la lumière de l’aube qui vainc les ténèbres de la nuit, le Seigneur ressuscité surgit du tombeau et nous libère de toute emprise du mal. La promesse de la vie éternelle est proclamée haut et fort à tous ceux qui croient. En Jésus-Christ, un monde nouveau commence. Dans le Christ Jésus surgit une nouvelle création : nos vies personnelles sont renouvelées dans les eaux du baptême. Tous ont la possibilité de goûter au don du salut. Entrons dans la joie de Pâques et témoignons de la vie nouvelle reçue en Jésus, le Seigneur ressuscité. N’avons-nous pas reçu un pouvoir transformateur? Soyons audacieux et, en tant qu’Église, construisons avec le Christ le Royaume de Dieu.

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie! Alléluia ! »

✠ Marcel Damphousse

Archevêque d’Ottawa-Cornwall