Pop in this Weekend

To submit your event email: jmayer@seawaynews.media

CLASSIC COUNTRY MUSIC DINNER & DANCE Feb. 11 at the Lion’s Club in Bonville at 6 pm. Pasta, salad & dessert. Info Marland 613-936-3625.

GREEN LIFE GARDENS & 613 PLANTS Valentine Plant Arrangement Workshop Feb 11th 11am-1pm at Knights of Columbus, 205 Amelia. Info: GreenLifeGarden2022@outlook.com

VALENTINE’S DAY CONCERT at Blessed Sacrament Parish, 321 Tollgate Rd from 6-8pm on Sun., Feb. 12th in the parish hall. The concert is being held as a special occasion for everyone and a fundraiser for the parish. Performers are Ed O’Brien & Marie Cameron and Kevin Rivette. Free will offering.

SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB will host a Seniors Active Living Fair at their Centre located at 506 Pitt St. in Cornwall on Sat., Feb. 11 from 10am-2 pm. Free of charge and open to the general public.

SNOWSHOE RACE: The Summerstown Forest Dion Snowshoe Race will be held on Sat., Feb. 11, starting at 10:00 a.m. Men’s and women’s divisions. Two distances are offered: 7.7 km. and a shorter 4.4 km. For more information and to register, visit www.summerstowntrails.com

NDP RIDING ASSOCIATION is meeting at 6 pm, on Sun., Feb. 12, at the Benson Centre. All interested parties welcome. Info: Elaine at 613 330 3117.

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

SEAWAY FIBROMYALGIA GROUP. Aqua Fitness Group, Cornwall Aquatic Center every Tues. & Fri. from 12-1pm. Info: Judy 613-330-0588 or Leona 613-931-2874.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Le SEAWAY SENIOR CITIZENS CLUB tiendra une foire sur la vie active des aînés à son centre situé au 506, rue Pitt, à Cornwall, le samedi 11 février, de 10 h à 14 h. C’est gratuit et ouvert au grand public. C’est gratuit et ouvert au grand public.

COURSE EN RAQUETTE : La course en raquettes de la forêt Dion de Summerstown aura lieu le samedi 11 février, à partir de 10 h. Division hommes et femmes. Deux distances sont offertes : 7,7 km et une plus courte de 4,4 km. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, consultez le site www.summerstowntrails.com.

L’ASSOCIATION D’ÉQUITATION NPD se réunit à 18 h, le dimanche 12 février, au Centre Benson. Tous les intéressés sont les bienvenus. Renseignements : Elaine au 613 330 3117.

GREEN LIFE GARDENS & 613 PLANTS Atelier de composition de plantes pour la Saint-Valentin 11 février 11 h à 13 h aux Chevaliers de Colomb, 205 Amelia. Info : GreenLifeGarden2022@outlook.com

CONCERT DE LA SAINT-VALENTIN à la paroisse Blessed Sacrament, 321 Tollgate Rd, de 18h à 20h le dimanche 12 février dans la salle paroissiale. Ce concert est une occasion spéciale pour tous et une collecte de fonds pour la paroisse. Les artistes sont Ed O’Brien & Marie Cameron et Kevin Rivette. Offrande libre.