Pop in This Weekend!

ENCORE EDUCATION CENTRE- Fall Open House & Program Preview at our new location! Discover the range of special interest and academic courses being offered for Fall 2023. Food and refreshments served! Free admission! Saturday, Oct. 14 at 1:30 pm, at 800 Twelfth St E. (Knox St. Paul Church building, elevator available). Info: 613-937-1525.

FALL QUILT SHOW & Luncheon on Sat., Oct 14 from 10am-3pm at St. Andrews Catholic Church sponsored by the Catholic Women’s League. Proceeds to cancer research.

COUNTRY MUSIC & DANCE Lions Club Bonville Sat., Oct. 14. Supper served 6PM. BBQ chicken, french fries, salad & dessert. Music & Dance from 7-11PM. Info Marland 613-936-3625.

TURKEY PARISH SUPPER: Our Lady Of The Angels Parish on Sun., Oct. 15 from 4-7PM. 4 St. Polycarp St. Moose Creek Recreation Hall; wheelchair accessible. Adults $15; Children 6-12 $7.50; Children under 6, Free. Take out available. Everyone Welcome!

OPTIMIST FALL & HALLOWEEN CRAFT SHOW Oct. 15 at 301 Sunnyside from 10am- 4pm many local crafters as well as canteen will be open. Donation at door to Optimist Club will give you a chance to win a door prize.info@optimistclubcornwall.org

INGLESIDE LONG SAULT LOST VILLAGES LION’S CLUB spaghetti dinner to help raise funds for our local Fire Rescue in South Stormont to purchase a Rescue boat that will operate in both summer and winter. Date is Fri. Oct. 13 at South Stormont Community Hall 2 Milles Roches Rd . 4 seatings 4PM 5pm 6pm and 7pm. This is a good will offering. There will also be a silent/chance auction and a 50/50. Info: Sharon at 613-577-0818

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

ENCORE EDUCATION CENTRE– Portes ouvertes d’automne et aperçu des programmes dans nos nouveaux locaux ! Découvrez la gamme de cours académiques et d’intérêt spécial offerts pour l’automne 2023. Nourriture et rafraîchissements servis ! Entrée gratuite ! Samedi 14 octobre à 13h30, au 800 Twelfth St E. (bâtiment de l’église Knox St. Paul, ascenseur disponible). Renseignements : 613-937-1525.

DÎNER COMMUNAUTAIRE DE BOEUF RÔTI le jeudi 12 octobre dans la salle paroissiale St. Francis de Sales (434 Second St. W.) de 16h30 à 18h. Dîner complet avec salade de chou, petit pain, rôti de bœuf, pommes de terre, légumes, dessert et boisson. Salle entièrement accessible avec service d’ascenseur.

SALON D’ARTISANAT D’AUTOMNE ET D’HALLOWEEN DES OPTIMISTES Le 15 octobre au 301 Sunnyside, de 10 h à 16 h, de nombreux artisans locaux ainsi que la cantine seront ouverts. Un don à l’entrée au Club Optimiste vous donnera une chance de gagner un prix à l’entrée prize.info@optimistclubcornwall.org

EXPOSITION DE COURTEPOINTES D’AUTOMNE et déjeuner le samedi 14 octobre de 10 h à 15 h à l’église catholique St. Andrews, parrainés par la Catholic Women’s League. Les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer.

MUSIQUE ET DANSE COUNTRY Lions Club Bonville Samedi 14 octobre. Souper servi à 18 h. Poulet BBQ, frites, salade et dessert. Musique et danse de 19 h à 23 h. Renseignements : Marland 613-936-3625

SOUPER DE LA PAROISSE DE TURKEY : Paroisse de Notre Dame des Anges le dimanche 15 octobre de 16h à 19h. 4 St. Polycarp St. Moose Creek Recreation Hall ; accessible aux fauteuils roulants. Adultes 15 $ ; enfants de 6 à 12 ans 7,50 $ ; enfants de moins de 6 ans, gratuit. Possibilité de plats à emporter. Tout le monde est le bienvenu !

CLUB DES AÎNÉS DE PLUS DE 60 ANS DE LA LÉGION Le jeu d’euchre aura lieu les jeudis 12 et 26 octobre. 12 et 26 octobre. Le club des aînés de plus de 60 ans accueillera la filiale de Brockville 96 le jeudi 19 octobre. 19 octobre. Tous les membres sont les bienvenus. Nous jouerons aux fléchettes et aux cartes ce jour-là.