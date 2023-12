Pop in This Weekend!

To submit your event email: jmayer@seawaynews.media

WILLIAMSTOWN SANTA CLAUS PARADE Sat., Dec. 9, at 6 pm. Parade begins at the Char-Lan DHS parking lot and ends at St. Mary’s Centre. Come and meet Santa.

THE SEAWAY VALLEY SINGERS present their Christmas Concert on Sun., Dec. 10, at 3 p.m. at Christian Reformed Church in Williamsburg. For tickets visit www.seawayvalleysingers.ca.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH Sunday Morning Worship Service at 10:00 a.m. Konnect Kids from ages 4-12 years. Nursery available. Midweek Bible Study “ Hope from the Exile Prophets “ Thursdays at 6:30 p.m. in person or via Zoom. Upcoming Events, Christmas Services Saturday, Dec 23 at 6 pm. Sunday, Dec. 24 at 10 am. Info. 613-936-9166 or cornwallwesleyan@gmail.com or www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

CENTENNIAL CHOIR WINTER CONCERT at Aultsville Hall, Fri., Dec. 8 at 7 pm. Tickets at Fines Home Hardware, Melody Music, from any choir member.

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

PARADE DE SANTA CLAUS DE WILLIAMSTOWN Samedi 9 décembre, à 18 h. Le défilé commence sur le parking du Char-Lan DHS et se termine au St. Mary’s Centre. Venez rencontrer le Père Noël.

THE SEAWAY VALLEY SINGERS présente son concert de Noël le dimanche 10 décembre à 15 heures à l’église réformée chrétienne de Williamsburg. Pour obtenir des billets, visitez le site www.seawayvalleysingers.ca.

MUSIQUE ET DANSE DU COMTÉ au Lions Club du canton de Cornwall le 9 décembre. Dîner de dinde et de jambon servi à 18 h. Renseignements : 613-936-3625.

CONCERT D’HIVER DU CHOEUR CENTENNIAL à la salle Aultsville, le vendredi 8 décembre à 19 h. Billets chez Fines Home Hardware, Melody Music, ou auprès de tout membre de la chorale.