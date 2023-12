Pop in This Weekend!

To submit your event email: jmayer@seawaynews.media

MERRY CHRISTMAS FUNDRAISING CONCERT on Sun. Dec. 17 @ 2:30pm at Alexandria United Church “Church on The Hill”, 36 Kincardin St. E. Alexandria. Fundraiser for The Alexandria Food Bank. Free Will Donation

COUNTRY MUSIC & DANCE at the Cornwall Township Lions Club on Dec. 16th. Turkey & ham dinner served at 6 pm. Info: 613-936-3625.

ANAF PRESENTS Beatle Nation LIVE! On Sat., Dec 16th at 7:30 pm, 14 Marlborough St. Tickets at ANAF or visit beatlenation.com/live

ROYAL CANADIAN LEGION Fish and Chips. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

MUSIQUE ET DANSE COUNTRY au Lions Club du canton de Cornwall le 16 décembre. Dîner de dinde et de jambon servi à 18 h. Renseignements : 613-936-3625.\\