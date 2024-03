Première foire d’engagement des jeunes

Le Conseil de développement social de Cornwall et régions et la Chambre de commerce de Cornwall et régions sont ravis d’annoncer la première Foire engagement jeunesse. Prévue pour le mercredi 10 avril, de 16h00 à 21h00, au Complexe civique de Cornwall, dans les Salons A, B et C, cet événement pionnier promet d’être un moment marquant pour l’engagement communautaire et la participation des jeunes.

L’objectif d’une Foire engagement jeunesse est d’établir une plateforme qui renforce et enrichit la vie des jeunes. Cet événement vise à favoriser le bien-être physique en encourageant la participation à des activités sportives et récréatives, tout en encourageant l’engagement et le bénévolat, en inculquant un sens de la responsabilité sociale. En offrant diverses possibilités de développement des compétences et d’exploration des intérêts, la foire cherche à inspirer le leadership, à célébrer la diversité, à développer le sens de la responsabilité sociale et à créer un sentiment d’appartenance chez les jeunes.

Pourquoi y participer ?

Repas offert : Profitez d’un repas gratuit, disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Gagnez des prix excitants : Tentez de remporter des prix incroyables, y compris un grand prix d’un PC de jeu personnalisé, commandité par le Conseil de formation de l’Est de l’Ontario.

Divertissement pour tous : Vivez une atmosphère animée avec un DJ, un photomaton et des activités interactives et des jeux qui promettent un environnement amusant et engageant pour tous.

Exposants : Découvrez les clubs sportifs, les programmes artistiques, les ressources en santé mentale et communautaires, de superbes opportunités de bénévolat, les activités de loisirs et les programmes, et bien plus encore!

Cet événement représente une opportunité unique pour les clubs locaux, les équipes sportives, les groupes artistiques, les organisations à but non lucratif et les entreprises de présenter ce qu’ils offrent aux jeunes. C’est une chance de s’engager avec la communauté et de faire une différence tangible dans la vie des jeunes individus. En promouvant la participation active et le bénévolat, nous visons à inspirer le leadership, à célébrer la diversité, et à inculquer un sentiment d’appartenance et de responsabilité sociale parmi notre jeunesse.

La Foire engagement jeunesse est rendue possible grâce au Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires de la Ville de Cornwall, octroyé par Sécurité publique Canada.

Toutes questions peuvent être adressées à Angela Bero à bero@cornwallchamber.com ou à Carilyne Hébert à chebert@sdccornwall.ca